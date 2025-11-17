F1 Kimi Antonelli Oggi: Svela cambiamenti per la Mercedes; Messaggio devastante su Verstappen

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Lunedì 17° novembre 2025 in Formula 1.

Kimi Antonelli ha dichiarato che durante gli ultimi weekend si è registrato un netto cambiamento nella dinamica all’interno del team, condiviso con George Russell. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli ha mostrato grande tranquillità a São Paulo, riuscendo a tenere sotto controllo persino Max Verstappen e ottenendo così un notevole slancio per la sua carriera. Il pilota, con un'ottima gestione delle gomme morbide nelle fasi finali, ha ben dimostrato il proprio valore in pista, confermando il suo potenziale in un weekend di grande competitività. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli ha trascorso un fine settimana straordinario in Brasile, ottenendo il suo secondo podio stagionale e confermando il motivo per cui viene considerato il futuro della Formula 1. LEGGI DI PIÙ

