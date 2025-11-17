Antonelli svela uno dei cambiamenti PIÙ IMPORTANTI per la Mercedes

Kimi Antonelli ha dichiarato che durante gli ultimi weekend si è registrato un netto cambiamento nella dinamica all’interno del team, condiviso con George Russell.

I due hanno lavorato fianco a fianco sin dall’inizio della stagione, quando il giovane pilota italiano ha preso il posto di Lewis Hamilton e Russell ha iniziato a emergere con un ruolo sempre più importante. Quest’ultimo ha dimostrato di possedere le qualità per contendere un campionato mondiale, vincendo due Gran Premi nel 2025 e attualmente occupando la quarta posizione in classifica.

Antonelli, invece, ha avuto una stagione da esordiente caratterizzata da alti e bassi, ma è riuscito a salire sul podio per la prima volta in Formula 1, conquistando una storica seconda posizione nel Gran Premio del Brasile. Con questi risultati recenti il pilota italiano ha cominciato a eguagliare le prestazioni del suo più esperto compagno, addirittura superandolo nelle due ultime gare. Entrambi, infatti, continueranno a difendere i colori della Mercedes nel 2026, dopo aver appena sottoscritto nuovi contratti. La prossima stagione rappresenterà una sfida vera per Antonelli, che avrà l’opportunità di dimostrare se è in grado di competere al pari di Russell per l’intero campionato.

Dopo il Gran Premio del Brasile, Antonelli ha commentato l’evoluzione del rapporto con il compagno di squadra: "Il mio rapporto con George sta cambiando. È naturale che a lui non piaccia ritrovarsi sempre dietro di me, così come a me non piace finire al secondo posto. Il legame si è evoluto e continuerà a cambiare, ma il rispetto reciproco e la positiva dinamica in squadra restano immutati, perché ci sproniamo costantemente a vicenda."

La stagione 2025 di Antonelli

Nonostante un inizio estremamente promettente, la stagione da novellino del pilota ha attraversato un periodo difficile, segnato dal fatto di aver totalizzato punti in soli tre dei dieci weekend compresi tra maggio e settembre. Tuttavia, il giovane sta guadagnando slancio e contribuendo a mantenere la Mercedes in corsa per il secondo posto nel campionato costruttori, avendo collezionato 58 punti nelle ultime sei gare. A soli 19 anni, Antonelli si sta avvicinando anche a Lewis Hamilton in classifica piloti e, con altri tre weekend ancora da disputare, potrebbe addirittura superare il sette volte campione del mondo per conquistare il sesto posto.

"Questo weekend ci ha dato un impulso incredibile in vista di Las Vegas, dove lo scorso anno il team ha brillato. Siamo fiduciosi di poter tornare a imporsi. È vero che l’auto presenta caratteristiche diverse rispetto al 2024, pur mantenendone l’essenza. Sto attraversando un momento positivo e, nonostante il risultato in Messico non abbia mostrato tutto il nostro potenziale, siamo riusciti a perfezionare ogni dettaglio. Dopo una fase particolarmente complicata, raggiungere questo podio ha per me un significato davvero speciale", ha concluso Antonelli.

