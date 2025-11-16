Antonelli rivela la GRANDE motivazione per brillare a Las Vegas
Andrea Kimi Antonelli ha trascorso un fine settimana straordinario in Brasile, ottenendo il suo secondo podio stagionale e confermando il motivo per cui viene considerato il futuro della Formula 1.
Il giovane pilota ha dimostrato, sul territorio brasiliano, di saper superare le difficoltà sorte durante la tappa europea, trasformando un periodo complicato in una preziosa occasione di crescita personale e professionale. Questo risultato ha ulteriormente rafforzato la sua determinazione e la fiducia nel proprio talento, elementi chiave per affrontare con successo le sfide future.
Con lo sguardo rivolto con sicurezza alla prossima gara di Las Vegas – una tappa in cui il team ha già brillato lo scorso anno – Antonelli non nasconde il proprio entusiasmo per il 2026, stagione in cui, secondo Toto Wolff, gli attendono grandi soddisfazioni. "Il weekend brasiliano ci ha dato un notevole slancio in vista di Las Vegas. L’auto presenta delle caratteristiche differenti rispetto al 2024, ma mantiene intatto il suo DNA", ha commentato il pilota durante un’intervista a Sky Sports.
Fino a quando resta il contratto con Mercedes?
Andrea Kimi Antonelli ha recentemente ottenuto un’estensione del suo contratto con Mercedes, nonostante le voci contrastanti sorti dopo la sua prima stagione in Formula 1. La scuderia tedesca ha annunciato che il pilota continuerà a correre per il Mondiale 2026, affiancato come sempre dal compagno di squadra George Russell.
Questa proroga, che garantisce ad Antonelli un impegno fino alla fine del 2026, rappresenta una chiara testimonianza della fiducia che Toto Wolff e l’intera dirigenza ripongono nel suo talento. Nonostante la possibilità di una revisione del contratto a causa dei risultati altalenanti del 2025 e della speculazione attorno a un eventuale ingaggio di Max Verstappen, il rinnovo ha definitivamente messo a tacere ogni dubbio, sancendo la volontà del team di investire nel futuro e nel potenziale dell’italiano.
