Una premonizione del futuro? Antonelli svela il MEGLIO della sua carriera in F1

Andrea Kimi Antonelli ha trascorso un weekend spettacolare in Brasile, conquistando il suo secondo podio stagionale e regalando alla Mercedes una notizia molto positiva.

Dopo un periodo complesso, specialmente durante la tappa in Europa, il pilota ha dichiarato che le difficoltà affrontate lo hanno reso più forte e determinato. Ora guarda con fiducia alla prossima gara a Las Vegas, circuito in cui la sua squadra ha già mostrato grandi qualità l’anno scorso.

"È il momento di fare un salto, perché ci manca quell’ultimo tassello. È stato il miglior weekend della mia carriera in Formula 1", ha commentato in un’intervista a Sky Sports.

Fino a quando dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Kimi Antonelli ha appena ricevuto un nuovo prolungamento contrattuale con la Mercedes, nonostante le incertezze nate dopo la sua prima stagione in F1. La scuderia tedesca ha infatti annunciato che il pilota italiano continuerà a correre nel Mondiale 2026, mantenendo come compagno di squadra George Russell.

Questo accordo, che garantisce ad Antonelli un impegno almeno fino alla fine del 2026, testimonia la fiducia riposta da Toto Wolff e dal team nel grande talento mostrato al volante. Dopo una serie di risultati deludenti e voci su un possibile passaggio a Max Verstappen, il legame con la Mercedes sembra ora rafforzato.

