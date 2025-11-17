Antonelli rivela un messaggio devastante su Verstappen

Kimi Antonelli ha mostrato grande tranquillità a São Paulo, riuscendo a tenere sotto controllo persino Max Verstappen e ottenendo così un notevole slancio per la sua carriera. Il pilota, con un'ottima gestione delle gomme morbide nelle fasi finali, ha ben dimostrato il proprio valore in pista, confermando il suo potenziale in un weekend di grande competitività.

Il pilota olandese, che aveva guadagnato qualche decimo grazie alle gomme più morbide, non è riuscito a superare l’italiano sull’ultima rettilinea. Mercedes ha brillato per tutto il weekend, e se solitamente è George Russell a risolvere le difficoltà degli Silver Arrows, in questa occasione è stato proprio il giovane Antonelli a mettersi in luce. Durante la gara sprint è partito dalla seconda posizione, posizione che ha saputo mantenere anche nella gara principale, scegliendo infine di adottare le gomme medie, costringendo così Verstappen a rimanere sempre a distanza.

Stress a fior di pelle

Il pilota 19enne ha confessato in conferenza stampa che il messaggio ricevuto dall’ingegnere di gara Peter Bonnington gli aveva generato non poca tensione. “È stato davvero stressante. Quando Max ha effettuato l’ultima sosta ai box e Bono mi ha comunicato la situazione, ho pensato —non posso dirlo apertamente perché altrimenti potrei incorrere in sanzioni— che forse mi trovavo in seria difficoltà, dato che lui era a soli nove secondi di distanza.”

Nonostante la pressione, Antonelli ha saputo mantenere una notevole calma. “Ovviamente, lui ha iniziato l’ultima fase con gomme morbide, riuscendo a impostare un ritmo estremamente sostenuto. Ha fatto un lavoro straordinario per recuperare il tempo, e nei momenti finali mi sono trovato sotto un’enorme pressione. Ho dovuto spingere al massimo le gomme e non è stato affatto semplice. Tuttavia, sono convinto che abbiamo dato il massimo e di questo risulto sono veramente soddisfatto.”

