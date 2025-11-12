F1 Ferrari Oggi: Chi è John Elkann?; Leclerc e Hamilton rispondono con furia
F1 Ferrari Oggi: Chi è John Elkann?; Leclerc e Hamilton rispondono con furia
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di mercoledì 12 novembre 2025 in Formula 1.
Sergio Pérez ha confermato che tornerà a guidare una monoposto di Formula 1 della Ferrari in una sessione di test prevista per questa settimana, riportando così il nome del Cavallino Rampante al centro dell’attenzione internazionale. LEGGI DI PIÙ
I due piloti della Ferrari hanno reagito con decisione alle critiche di John Elkann, amministratore delegato del celebre marchio italiano. Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno ribadito che, nonostante un weekend complicato durante il Gran Premio di São Paulo sul circuito di Interlagos, non si arrenderanno. LEGGI DI PIÙ
Sergio Pérez è stato avvistato a Maranello, la leggendaria casa della Ferrari, in vista del test che effettuerà con la SF-23 questa settimana. LEGGI DI PIÙ
Un nome domina le notizie della Formula 1: John Elkann, l’amministratore delegato di Ferrari. Il presidente della scuderia ha scatenato un acceso dibattito lunedì, criticando Lewis Hamilton e Charles Leclerc dopo il mancato completamento del Gran Premio del Brasile a São Paulo. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Chi è John Elkann?; Leclerc e Hamilton rispondono con furia
- 44 minuti fa
ULTIMA ORA: Lewis Hamilton crea DIVISIONE in Ferrari!
- 44 minuti fa
Antonelli RIVELA PROBLEMI con Russell come socio
- 1 ora fa
Chi è John Elkann? Il presidente della Ferrari F1 che ha ATTACCATO Hamilton e Leclerc
- 2 ore fa
Leclerc e Hamilton rispondono con furia agli attacchi interni alla Ferrari
- 3 ore fa
BOOM a Maranello: Checo Pérez avvistato nella sede Ferrari!
- Oggi 14:00
Molto letto
Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico
- 28 ottobre
La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes
- 3 novembre
Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1
- 6 novembre
L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton
- 3 novembre
Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico
- 26 ottobre
L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.
- 6 novembre