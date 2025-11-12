close global

﻿
John Elkann, Fred Vasseur, Ferrari, 2025

F1 Ferrari Oggi: Chi è John Elkann?; Leclerc e Hamilton rispondono con furia

Alessandro Lombardo
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di mercoledì 12 novembre 2025 in Formula 1.

Sergio Pérez ha confermato che tornerà a guidare una monoposto di Formula 1 della Ferrari in una sessione di test prevista per questa settimana, riportando così il nome del Cavallino Rampante al centro dell’attenzione internazionale. LEGGI DI PIÙ

I due piloti della Ferrari hanno reagito con decisione alle critiche di John Elkann, amministratore delegato del celebre marchio italiano. Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno ribadito che, nonostante un weekend complicato durante il Gran Premio di São Paulo sul circuito di Interlagos, non si arrenderanno. LEGGI DI PIÙ

Sergio Pérez è stato avvistato a Maranello, la leggendaria casa della Ferrari, in vista del test che effettuerà con la SF-23 questa settimana. LEGGI DI PIÙ

Un nome domina le notizie della Formula 1: John Elkann, l’amministratore delegato di Ferrari. Il presidente della scuderia ha scatenato un acceso dibattito lunedì, criticando Lewis Hamilton e Charles Leclerc dopo il mancato completamento del Gran Premio del Brasile a São Paulo. LEGGI DI PIÙ

