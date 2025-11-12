Leclerc e Hamilton rispondono con furia agli attacchi interni alla Ferrari

I due piloti della Ferrari hanno reagito con decisione alle critiche di John Elkann, amministratore delegato del celebre marchio italiano. Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno ribadito che, nonostante un weekend complicato durante il Gran Premio di São Paulo sul circuito di Interlagos, non si arrenderanno.

Il dirigente aveva espresso il suo disappunto in diverse interviste ai media italiani, tra cui Sky Sports, commentando: "Il Brasile è stato motivo di grande delusione. Se consideriamo la Formula 1, possiamo dire che i nostri meccanici avrebbero potuto vincere il campionato per la qualità dei pit stop, e i nostri ingegneri hanno apportato miglioramenti importanti alla vettura. Tuttavia, ci sono ancora aspetti delle prestazioni che necessitano di essere perfezionati". Inoltre, ha fatto notare come sia fondamentale che Hamilton e Leclerc mantengano alta la concentrazione, lasciando da parte le distrazioni per concentrarsi esclusivamente sulla gara.

La seconda posizione nel campionato costruttori è possibile

Il responsabile, originario di New York, ha sottolineato: "I nostri piloti devono concentrarsi sulla guida, poiché ci attendono sfide importanti. Non è irraggiungibile ottenere il secondo posto nel campionato costruttori. A Bahrein abbiamo già conquistato il titolo del WEC, dimostrando che se la Ferrari rimane unita, potremo raggiungere traguardi importanti".

Leclerc ha commentato il difficile weekend in Brasile: "È stata una domenica davvero complessa a São Paulo. È frustrante tornare a casa con così pochi punti, soprattutto quando lottiamo per il secondo posto nel campionato costruttori. Ora dobbiamo unire le forze per ribaltare la situazione nelle ultime tre gare: daremo il massimo, come sempre".

Anche Hamilton ha mostrato il suo impegno, dichiarando: "Grazie al Brasile per il supporto, sebbene la gara non sia andata come speravamo. È un momento duro, soprattutto dopo i progressi ottenuti. Io sostengo il mio team, mi sostengo e non ho intenzione di arrendermi, né oggi, né in passato, né mai".

