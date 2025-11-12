Chi è John Elkann? Il presidente della Ferrari F1 che ha ATTACCATO Hamilton e Leclerc

Un nome domina le notizie della Formula 1: John Elkann, l’amministratore delegato di Ferrari. Il presidente della scuderia ha scatenato un acceso dibattito lunedì, criticando Lewis Hamilton e Charles Leclerc dopo il mancato completamento del Gran Premio del Brasile a São Paulo.

Le sue forti dichiarazioni continuano a risuonare a Maranello, dove i tifosi si mostrano indignati per le sue parole. Ma chi è John Elkann e con quale autorità si esprime sul funzionamento interno della Ferrari?

Elkann, italo-americano di 49 anni, guida il gruppo motoristico Ferrari e ha voce in capitolo sulle decisioni sportive della scuderia, pur non intervenendo direttamente in ogni scelta. È stato determinante nelle trattative che hanno portato il sette volte campione Lewis Hamilton a indossare i colori Ferrari, impegnandosi persino a supportare le sue iniziative filantropiche ed imprenditoriali fuori pista. La sua influenza si estende a tutta l’azienda, contribuendo con decisioni strategiche che plasmano il futuro sportivo e commerciale del marchio.

La giovinezza di John Elkann

John Elkann nacque a New York nel 1976 e per lungo tempo ha goduto della doppia cittadinanza, italiana e statunitense, rinunciando a quest’ultima nel 2012. Figlio di Margherita Agnelli, appartiene alla celebre dinastia che ha rivoluzionato l’industria italiana. Nel 1997, il nonno Gianni Agnelli, allora a capo della Fiat e simbolo del successo italiano, lo designò come suo erede, spingendolo ad entrare nel consiglio di amministrazione dell’azienda. A seguito del decesso del nonno nel 2003, Elkann assunse il ruolo di vicepresidente, segnando l’inizio della sua ascesa nel mondo degli affari.

Successivamente, nel 2010, divenne presidente della Fiat e l’anno seguente iniziò a guidare Exor, la holding controllata dalla famiglia Agnelli. Dopo aver raccolto importanti successi nel panorama industriale, nel 2018 fu chiamato a presiedere Ferrari. La dinastia Agnelli, infatti, gestisce marchi di prestigio a livello globale come Ferrari, CNH Industrial, Iveco Group, la Juventus e persino The Economist Group, consolidando il proprio ruolo di protagonisti nell’economia internazionale.

Il percorso in Ferrari

Oltre a presiedere Ferrari, Elkann detiene una partecipazione fondamentale nella Scuderia Ferrari, il ramo dedicato al motorsport. Sotto la sua guida il team è tornato a competere nel Campionato Mondiale di Resistenza, riconnettendosi alla storia delle 24 Ore di Le Mans. Recentemente, la scuderia ha festeggiato la conquista del primo titolo WEC dal 1972, un successo che ha dato grande soddisfazione nell’8 Ore di Bahrain. Tuttavia, la sfida in Formula 1 rimane aperta, con una lunga attesa di vittorie che risale al 2008.

Elkann ha inoltre rivestito, seppur brevemente, il ruolo di amministratore delegato nel 2020 e nel 2021, prima di lasciare la gestione quotidiana a Benedetto Vigna. Il percorso intrapreso evidenzia come, unendo solidi principi imprenditoriali a una spinta per il successo sportivo, la Ferrari aspiri a ritrovare la vetta in un campionato estremamente competitivo.

Cosa ha detto Elkann su Lewis Hamilton?

Durante un’intervista ai media italiani, Elkann ha commentato la performance al Gran Premio del Brasile definendola una grande delusione. Ha evidenziato come i meccanici abbiano eccelso nella gestione dei pit stop e gli ingegneri abbiano apportato notevoli miglioramenti all’auto, mentre alcuni aspetti della prestazione non hanno raggiunto gli standard attesi. Ha inoltre invitato i piloti a concentrarsi maggiormente sulla guida, riservando meno spazio alle dichiarazioni, in vista delle prossime gare decisive in cui mirare, almeno, al podio.

Ribadendo il successo ottenuto in Bahrain, dove Ferrari ha conquistato il titolo nel WEC, Elkann ha sottolineato che quando la squadra lavora in sintonia i risultati non tardano ad arrivare. Le sue parole, che uniscono critica e incentivo, rappresentano un appello all’unità e alla determinazione per affrontare le sfide future con rinnovata energia.

