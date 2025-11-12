BOOM a Maranello: Checo Pérez avvistato nella sede Ferrari!

Sergio Pérez è stato avvistato a Maranello, la leggendaria casa della Ferrari, in vista del test che effettuerà con la SF-23 questa settimana.

Secondo quanto riportato da AutoRacer.it, il pilota messicano, nato a Jalisco, ha già visitato le strutture della Scuderia per eseguire la tradizionale prova del sedile prima della sessione ufficiale in pista.

“Secondo le informazioni raccolte, Sergio Pérez è già stato a Maranello per la prova del sedile in vista di questo test”, si legge nel rapporto del media italiano. “Oggi e domani saranno giornate importanti per la preparazione della prima uscita in pista. Il team Cadillac sta lavorando intensamente nelle sue fabbriche, simulando alcuni weekend di gara in parallelo alla Formula 1 ‘reale’. Ora, però, è il momento di preparare una vera prova su pista.”

Due giornate di apprendimento e di allenamento, utili per togliere un po’ di ruggine, affinare i meccanismi che dovranno diventare automatici e, nel caso di Pérez (non di Bottas), ottenere un primo feedback sulla Power Unit del Cavallino, anche se il prossimo anno le regole cambieranno radicalmente.

“Sarà una prima volta particolare, che porta con sé emozione, tensione, ma anche quel brivido che solo chi fa parte di questo mondo può capire”, conclude il report. Il ritorno di un pilota di calibro internazionale come Pérez nel cuore di Maranello non passa inosservato: la Ferrari, ancora una volta, conferma il suo ruolo di riferimento assoluto nella Formula 1.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

