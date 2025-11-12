Da Cadillac a Maranello: Checo sorprende tutti con Ferrari

Sergio Pérez ha confermato che tornerà a guidare una monoposto di Formula 1 della Ferrari in una sessione di test prevista per questa settimana, riportando così il nome del Cavallino Rampante al centro dell’attenzione internazionale.

Il pilota messicano, destinato a unirsi al progetto Cadillac nel 2026, vivrà un’esperienza unica al volante della SF-23, vettura simbolo della Scuderia di Maranello. Per Ferrari, si tratta di un’occasione per mostrare ancora una volta la propria eccellenza tecnica e la capacità di attrarre piloti di altissimo livello, anche al di fuori della propria line-up ufficiale.

In un’intervista concessa a SuperSport, Pérez ha espresso tutta la sua curiosità e il rispetto verso la macchina italiana: “Sono curioso di sapere quante curve riuscirò a fare con la SF-23 prima di rompermi il collo. Ma è un grande test e un modo perfetto per chiudere l’anno.”

Il messicano ha poi aggiunto che la prova servirà a creare un primo contatto con ingegneri e meccanici, un passo che Ferrari considera fondamentale per garantire precisione e armonia tecnica in ogni dettaglio. L’appuntamento rappresenta così non solo un momento di preparazione per Pérez, ma anche un’ulteriore dimostrazione del prestigio e della centralità di Maranello nel mondo della Formula 1.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

