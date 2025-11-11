Ferrari ORDINA modifiche per Sergio Pérez e Cadillac!
La Ferrari ha ordinato delle modifiche alla Cadillac in vista del test di Sergio Pérez su una delle monoposto della Scuderia Ferrari.
Secondo le informazioni di AutoRacer.it, il test che Pérez effettuerà questa settimana vedrà modifiche significative alla vettura che il pilota messicano utilizzerà nei prossimi giorni.
Il team italiano avrebbe deciso che la vettura che presterà alla scuderia americana non sarà rossa, ma sfoggerà invece una livrea nera durante i test.
Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?
Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.
Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.
Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.
Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.
