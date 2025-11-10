F1 Oggi: La situazione del campionato piloti e costruttori dopo il GP del Brasile
GPFans ti porta le notizie più interessanti di Lunedì 10° novembre 2025 in Formula 1.
Il Gran Premio del Brasile ha regalato una gara intensa in cui Lando Norris ha dimostrato di avere le carte in regola per contendersi il titolo piloti per la prima volta. LEGGI DI PIÙ
Il Gran Premio del Brasile ha intensificato la lotta per la seconda posizione nel Campionato Costruttori, e incredibilmente la Red Bull è ancora in corsa per assicurarsi il posto subito dopo la McLaren. LEGGI DI PIÙ
Ferrari ha vissuto un incubo al Gran Premio del Brasile del 2025. La Scuderia ha affrontato una giornata particolarmente negativa, e Fred Vasseur, il responsabile, ha espresso tutta la sua frustrazione, sottolineando le difficoltà affrontate soprattutto da Charles Leclerc. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli ha realizzato una prestazione eccezionale al Gran Premio del Brasile, concludendo la gara sul podio in seconda posizione. LEGGI DI PIÙ
