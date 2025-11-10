Ferrari punta il dito contro i responsabili del suo incubo in Brasile

Ferrari ha vissuto un incubo al Gran Premio del Brasile del 2025. La Scuderia ha affrontato una giornata particolarmente negativa, e Fred Vasseur, il responsabile, ha espresso tutta la sua frustrazione, sottolineando le difficoltà affrontate soprattutto da Charles Leclerc.

Nonostante il pilota avesse mostrato un’ottima partenza, il team ha pagato il conto a seguito dello scontro tra Antonelli e Piastri.

“Non posso incolpare Charles: abbiamo pagato il prezzo per quell’incidente. Ora l’unica cosa da fare è concentrarsi pienamente sulla prossima sfida a Las Vegas”, ha dichiarato Vasseur.

Come si è concluso il Gran Premio del Brasile 2025?

