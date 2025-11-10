Ecco la situazione del Campionato Costruttori dopo il GP del Brasile

Il Gran Premio del Brasile ha intensificato la lotta per la seconda posizione nel Campionato Costruttori, e incredibilmente la Red Bull è ancora in corsa per assicurarsi il posto subito dopo la McLaren.

La gara ad Interlagos ha ribadito, con straordinaria forza, il talento di Max Verstappen, il quale, con le sue prestazioni eccezionali, sta portando la squadra a restare competitiva in una stagione ricca di colpi di scena.

Nel circuito amazzonico non c’è stato spazio per errori sin dalla partenza: nonostante Verstappen abbia dato il massimo al via, non è riuscito a superare Lando Norris, che ha dominato la partenza con la pole position. Mercedes ha consolidato la sua posizione a quota due grazie alla solida performance di Russell, quarto classificato, e a Antonelli, il quale ha conquistato un prezioso podio, arrivando secondo e contribuendo in modo determinante al successo del team.

Al contrario, Ferrari ha vissuto la gara peggiore della stagione. Leclerc e Lewis Hamilton hanno dovuto abbandonare, lasciando il team in una situazione particolarmente critica e sottolineando le difficoltà che la Scuderia sta affrontando in questo periodo.

Come va il Campionato Costruttori dopo il GP del Brasile?

1. McLaren – 756 punti

2. Mercedes – 398 punti

3. Red Bull Racing – 366 punti

4. Ferrari – 362 punti

5. Williams – 111 punti

6. Racing Bulls – 82 punti

7. Aston Martin – 72 punti

8. Haas – 70 punti

9. Kick Sauber – 62 punti

10. Alpine – 22 punti

