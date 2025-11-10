Ecco la situazione del Campionato Costruttori dopo il GP del Brasile
Ecco la situazione del Campionato Costruttori dopo il GP del Brasile
Il Gran Premio del Brasile ha intensificato la lotta per la seconda posizione nel Campionato Costruttori, e incredibilmente la Red Bull è ancora in corsa per assicurarsi il posto subito dopo la McLaren.
La gara ad Interlagos ha ribadito, con straordinaria forza, il talento di Max Verstappen, il quale, con le sue prestazioni eccezionali, sta portando la squadra a restare competitiva in una stagione ricca di colpi di scena.
Nel circuito amazzonico non c’è stato spazio per errori sin dalla partenza: nonostante Verstappen abbia dato il massimo al via, non è riuscito a superare Lando Norris, che ha dominato la partenza con la pole position. Mercedes ha consolidato la sua posizione a quota due grazie alla solida performance di Russell, quarto classificato, e a Antonelli, il quale ha conquistato un prezioso podio, arrivando secondo e contribuendo in modo determinante al successo del team.
Al contrario, Ferrari ha vissuto la gara peggiore della stagione. Leclerc e Lewis Hamilton hanno dovuto abbandonare, lasciando il team in una situazione particolarmente critica e sottolineando le difficoltà che la Scuderia sta affrontando in questo periodo.
Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton
Come va il Campionato Costruttori dopo il GP del Brasile?
- 1. McLaren – 756 punti
- 2. Mercedes – 398 punti
- 3. Red Bull Racing – 366 punti
- 4. Ferrari – 362 punti
- 5. Williams – 111 punti
- 6. Racing Bulls – 82 punti
- 7. Aston Martin – 72 punti
- 8. Haas – 70 punti
- 9. Kick Sauber – 62 punti
- 10. Alpine – 22 punti
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Ecco la situazione del Campionato Costruttori dopo il GP del Brasile
- 21 minuti fa
Ecco la situazione del campionato piloti dopo il GP del Brasile
- 1 ora fa
Antonelli racconta la sua EROICA difesa contro Verstappen al GP del Brasile
- 2 ore fa
Hamilton attacca il favoritismo della FIA
- 3 ore fa
Ferrari punta il dito contro i responsabili del suo incubo in Brasile
- Oggi 12:00
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton penalizzato; Incubo il GP del Brasile
- Oggi 02:00
Molto letto
Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico
- 28 ottobre
La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes
- 3 novembre
Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1
- 6 novembre
L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton
- 3 novembre
Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico
- 26 ottobre
L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.
- 6 novembre