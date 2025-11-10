Antonelli racconta la sua EROICA difesa contro Verstappen al GP del Brasile

Kimi Antonelli ha realizzato una prestazione eccezionale al Gran Premio del Brasile, concludendo la gara sul podio in seconda posizione.

Il giovane pilota italiano ha dovuto dare tutto negli ultimi giri per tenere a bada Max Verstappen, dimostrando grande determinazione in una sfida serrata. Dopo la corsa, ha voluto prendersi un momento per riflettere su quei momenti intensi che hanno segnato un weekend già ricco di spettacolo a Interlagos.

Già durante l’intero fine settimana, Antonelli si era distinto per il suo ritmo impressionante in pista. Nella gara principale, nonostante Lando Norris partisse dalla pole position, il podio era a portata di mano e il secondo posto si è rivelato un meritato riconoscimento per il suo talento crescente.

Tuttavia, il giovane non aveva previsto l’accanita battaglia contro Verstappen, che ha messo alla prova la sua tenacia nei momenti decisivi della gara.

Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton

Antonelli non aveva idea da dove provenisse "quel tizio" Verstappen

«Non ho la minima idea da dove sia spuntato questo tizio [Verstappen], per essere sincero; semplicemente non l’ho visto arrivare», ha dichiarato Antonelli durante le interviste sul grid. Ha aggiunto: «Sono partito molto bene, soprattutto dopo l’incidente nella ripartenza, ma verso la fine la tensione è cresciuta nel vedere Max con gomme nuove. Nonostante tutto, sono contento di aver conquistato il secondo posto, un risultato che mi ha davvero soddisfatto.»

Fortunatamente, Antonelli ha trovato ancora le energie per affrontare Verstappen negli ultimi giri. “Ho recuperato il mio ritmo proprio quando Max si stava avvicinando. Ho cercato di spingere un po’ di più, approfittando del fatto che con questa macchina è difficile seguire un avversario quando l’aria non è delle migliori, situazione che alla fine mi ha giocato a favore”, ha concluso il pilota.

KIMINHO PODIO!!! 💚💛 A brilliant drive, and a well-earned result 👏👏👏 pic.twitter.com/sgOybYGlqd — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 9 novembre 2025

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!