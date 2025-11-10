Ecco la situazione del campionato piloti dopo il GP del Brasile
Ecco la situazione del campionato piloti dopo il GP del Brasile
Il Gran Premio del Brasile ha regalato una gara intensa in cui Lando Norris ha dimostrato di avere le carte in regola per contendersi il titolo piloti per la prima volta.
La corsa ha visto Max Verstappen continuare la sua ascesa in classifica, mentre Oscar Piastri ha faticato a tenere il passo, riaccendendo la lotta per il campionato. La giornata di domenica a Interlagos è iniziata con numerosi incidenti che hanno portato rapidamente all’ingresso delle safety car, contribuendo a un clima di incertezza e adrenalina sul circuito.
I piloti spagnoli hanno vissuto una giornata particolarmente amara: Fernando Alonso e Carlos Sainz non sono riusciti a concludere tra i primi dieci, dimostrando una netta mancanza di competitività in una gara così movimentata. La situazione per i Ferrari è stata ancor più drammatica, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc costretti ad abbandonare la corsa e a lasciare il team in una posizione compromessa per il prosieguo della stagione.
Franco Colapinto, pur avendo mostrato un buon ritmo nel finale, non è riuscito ancora a conquistare un singolo punto. Il vero protagonista della giornata è stata la Mercedes: Andrea Kimi Antonelli ha scalato il podio con una prestazione notevole, mentre George Russell si è piazzato quarto, confermando la solidità e la competitività del team in questa tappa del campionato.
Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton
Come procede il Campionato Piloti F1 2025?
- 1. Lando Norris – 390 punti
- 2. Óscar Piastri – 366 punti
- 3. Max Verstappen – 341 punti
- 4. George Russell – 276 punti
- 5. Charles Leclerc – 214 punti
- 6. Lewis Hamilton – 148 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli – 122 punti
- 8. Alexander Albon – 73 punti
- 9. Nico Hülkenberg – 43 punti
- 10. Isack Hadjar – 43 punti
- 11. Oliver Bearman – 40 punti
- 12. Fernando Alonso – 40 punti
- 13. Carlos Sainz – 38 punti
- 14. Liam Lawson – 36 punti
- 15. Lance Stroll – 32 punti
- 16. Esteban Ocon – 30 punti
- 17. Yuki Tsunoda – 28 punti
- 18. Pierre Gasly – 22 punti
- 19. Gabriel Bortoleto – 19 punti
- 20. Franco Colapinto – 0 punti
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Ecco la situazione del Campionato Costruttori dopo il GP del Brasile
- 21 minuti fa
Ecco la situazione del campionato piloti dopo il GP del Brasile
- 1 ora fa
Antonelli racconta la sua EROICA difesa contro Verstappen al GP del Brasile
- 2 ore fa
Hamilton attacca il favoritismo della FIA
- 3 ore fa
Ferrari punta il dito contro i responsabili del suo incubo in Brasile
- Oggi 12:00
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton penalizzato; Incubo il GP del Brasile
- Oggi 02:00
Molto letto
Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico
- 28 ottobre
La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes
- 3 novembre
Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1
- 6 novembre
L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton
- 3 novembre
Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico
- 26 ottobre
L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.
- 6 novembre