Ecco la situazione del campionato piloti dopo il GP del Brasile

Il Gran Premio del Brasile ha regalato una gara intensa in cui Lando Norris ha dimostrato di avere le carte in regola per contendersi il titolo piloti per la prima volta.

La corsa ha visto Max Verstappen continuare la sua ascesa in classifica, mentre Oscar Piastri ha faticato a tenere il passo, riaccendendo la lotta per il campionato. La giornata di domenica a Interlagos è iniziata con numerosi incidenti che hanno portato rapidamente all’ingresso delle safety car, contribuendo a un clima di incertezza e adrenalina sul circuito.

I piloti spagnoli hanno vissuto una giornata particolarmente amara: Fernando Alonso e Carlos Sainz non sono riusciti a concludere tra i primi dieci, dimostrando una netta mancanza di competitività in una gara così movimentata. La situazione per i Ferrari è stata ancor più drammatica, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc costretti ad abbandonare la corsa e a lasciare il team in una posizione compromessa per il prosieguo della stagione.

Franco Colapinto, pur avendo mostrato un buon ritmo nel finale, non è riuscito ancora a conquistare un singolo punto. Il vero protagonista della giornata è stata la Mercedes: Andrea Kimi Antonelli ha scalato il podio con una prestazione notevole, mentre George Russell si è piazzato quarto, confermando la solidità e la competitività del team in questa tappa del campionato.

Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton

Come procede il Campionato Piloti F1 2025?

1. Lando Norris – 390 punti

2. Óscar Piastri – 366 punti

3. Max Verstappen – 341 punti

4. George Russell – 276 punti

5. Charles Leclerc – 214 punti

6. Lewis Hamilton – 148 punti

7. Andrea Kimi Antonelli – 122 punti

8. Alexander Albon – 73 punti

9. Nico Hülkenberg – 43 punti

10. Isack Hadjar – 43 punti

11. Oliver Bearman – 40 punti

12. Fernando Alonso – 40 punti

13. Carlos Sainz – 38 punti

14. Liam Lawson – 36 punti

15. Lance Stroll – 32 punti

16. Esteban Ocon – 30 punti

17. Yuki Tsunoda – 28 punti

18. Pierre Gasly – 22 punti

19. Gabriel Bortoleto – 19 punti

20. Franco Colapinto – 0 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!