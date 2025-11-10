Andrea Kimi Antonelli Oggi: Eroica difesa contro Verstappen; Spiega la dose di FORTUNA che lo ha aiutato
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Lunedì 10° novembre 2025 in Formula 1.
Kimi Antonelli ha realizzato una prestazione eccezionale al Gran Premio del Brasile, concludendo la gara sul podio in seconda posizione. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto il miglior risultato della sua carriera, motivo per cui ha lasciato il Brasile con grande soddisfazione durante la sua prima esperienza nel paese. LEGGI DI PIÙ
Il Gran Premio del Brasile ha regalato a Lando Norris l'opportunità di avvicinarsi in modo decisivo al titolo piloti di questa stagione. Norris ha conquistato il primo posto nella gara svoltasi a Interlagos, affiancato da Andrea Kimi Antonelli e Max Verstappen sul podio. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli inizierà il Gran Premio di San Paolo di Formula 1 questa domenica, partendo dalla testa fila. LEGGI DI PIÙ
