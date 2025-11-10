Antonelli spiega la dose di FORTUNA che lo ha aiutato a salire sul podio in Brasile

Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto il miglior risultato della sua carriera, motivo per cui ha lasciato il Brasile con grande soddisfazione durante la sua prima esperienza nel paese.

Dopo un fine settimana impeccabile a Interlagos, il giovane pilota italiano ha illustrato alcuni dettagli della gara principale che, a un tratto, sembravano mettere tutto in bilico; fortunatamente, la situazione si è risolta favorevolmente.

"Ero molto stanco e ho avuto un cattivo riavvio: mi è mancata la potenza e ho perso il ritmo in curva 1. Più avanti, durante la frenata, Oscar non si è comportato al meglio e mi hanno spinto tra Oscar e Charles", ha spiegato Kimi. Ha poi aggiunto: "Ho cercato di dare spazio a entrambi, ma non ho notato l'incidente. È stato un peccato, perché sono finito per toccare Leclerc, che ha dovuto ritirarsi. Fortunatamente, sono riuscito a continuare la gara, anche se dovremo verificare eventuali danni alla vettura; alla fine siamo riusciti a salire sul podio in seconda posizione."

Perché Kimi Antonelli viene definito il "Nuovo Max Verstappen"?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, proviene da una vera scuola di corse: suo padre, Marco, era pilota nonché proprietario dell'AKM Motorsport, squadra attiva nel Campionato Italiano di F4. La sua carriera è iniziata a soli sette anni sulle piste di kart, dove fin da subito ha mostrato un talento straordinario, conquistando la finale internazionale dell'EasyKart due anni dopo.

Successivamente, Antonelli ha perfezionato le sue capacità nella serie WSK, vincendo nel 2018 la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e ottenendo il successo anche nella finale internazionale della Coppa ROK. L'anno seguente ha dominato sia la WSK Super Master Series sia l’Euro Series, realizzando persino un quinto posto nella sua prima partecipazione al Campionato Mondiale FIA. Questi traguardi hanno attirato l’attenzione di Toto Wolff, il capo della Mercedes, che lo ha inserito nella prestigiosa Mercedes Junior Academy.

Il giovane pilota ha poi varcato il confine dei kart passando alle monoposto nel 2021, partecipando ai campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. In Italia si è assicurato vari podi, ma è stata la stagione negli Emirati a consacrarlo, con due vittorie e un terzo posto nella classifica finale. L'anno successivo è tornato nella F4 italiana con forza, dominando il campionato e conquistando il titolo grazie a 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato questo successo nella serie ADAC F4, aggiudicandosi il titolo con nove vittorie e dodici podi.

Tutti questi risultati hanno permesso ad Antonelli di guadagnarsi un posto in griglia in Formula 1, accanto a grandi nomi come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

