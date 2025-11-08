close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Credit for photo: Red Bull Content Pool

F1 Notizie Oggi Risultati sprint e qualifiche; programma e griglia del GP del Brasile

F1 Notizie Oggi Risultati sprint e qualifiche; programma e griglia del GP del Brasile

Gianluca Cosentino
Credit for photo: Red Bull Content Pool

GPFans ti porta le notizie più rilevanti di sabato 8° novembre 2025 nel mondo della Formula 1.

Risultati del GP del Brasile Sprint: Antonelli, VICINO alla vittoria; Hamilton, penalizzato dalla FIA. LEGGI DI PIÙ

Risultati del GP del Brasile di oggi: Antonelli spaventa Norris con pole in Brasile; Leclerc salva Ferrari. LEGGI DI PIÙ

GP del Brasile oggi: griglia di partenza per la gara, comprese le penalità. LEGGI DI PIÙ

Gran Premio del Brasile F1 2025: orari delle gare e canali TV. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

Ferrari Notizie Oggi; Il disastro di Hamilton; Leclerc alla guerra; Alonso prende in giro
Ferrari

Ferrari Notizie Oggi; Il disastro di Hamilton; Leclerc alla guerra; Alonso prende in giro

  • 2 ore fa
Antonelli spaventa Norris con la pole position in Brasile; Leclerc salva la giornata della Ferrari
GP del Brasile

Antonelli spaventa Norris con la pole position in Brasile; Leclerc salva la giornata della Ferrari

  • Ieri 20:18
DISASTRO: Lewis Hamilton eliminato nel Q2 delle qualifiche in Brasile
GP del Brasile

DISASTRO: Lewis Hamilton eliminato nel Q2 delle qualifiche in Brasile

  • Ieri 20:03
Antonelli Notizie Oggi: Norris reagisce alle sue parole; Sainz scredita il risultato in Brasile
F1 Antonelli oggi

Antonelli Notizie Oggi: Norris reagisce alle sue parole; Sainz scredita il risultato in Brasile

  • 3 ore fa
F1 Notizie Oggi Risultati sprint e qualifiche; programma e griglia del GP del Brasile
F1 oggi

F1 Notizie Oggi Risultati sprint e qualifiche; programma e griglia del GP del Brasile

  • 3 ore fa
Carlos Sainz SMENTISCE il risultato di Antonelli in Brasile:
GP del Brasile

Carlos Sainz SMENTISCE il risultato di Antonelli in Brasile: "C'è qualcosa di strano"

  • 3 ore fa
Più notizie

Molto letto

Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico

Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico

  • 28 ottobre
 La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes

La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes

  • 3 novembre
 Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1

Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1

  • 6 novembre
 L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton

L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton

  • 3 novembre
 Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico

Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico

  • 26 ottobre
 L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.

L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.

  • 6 novembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play