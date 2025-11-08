Lando Norris ha conquistato la pole position per il Gran Premio del Brasile, affiancato in prima fila da Kimi Antonelli.

Il britannico ha realizzato il giro migliore con un tempo di 1:09.511, superando il Mercedes di 0,174 secondi. Dietro l'italiano si è piazzato Charles Leclerc, seguito da Oscar Piastri, Isack Hadjar e George Russell. Completano la top 10 Liam Lawson, Oliver Bearman, Pierre Gasly e Nico Hulkenberg.

Fernando Alonso e Lewis Hamilton hanno vissuto una giornata negativa in qualifiche, poiché non sono riusciti a superare la Q2. Il pilota dell’Aston Martin è stato escluso per soli 0,016 secondi in meno rispetto a Nico Hulkenberg, ultimo ammesso alla Q3. Accanto allo spagnolo, sono venuti esclusi Alex Albon, Lewis Hamilton, Lance Stroll e Carlos Sainz.

Max Verstappen e la Red Bull Racing hanno subito una doppia eliminazione in Q1, con una distanza di appena 0,066 secondi rispetto a Nico Hulkenberg, quindicesimo in classifica. Accanto al quattro volte campione del mondo sono stati esclusi anche Gabriel Bortoleto, Yuki Tsunoda, Franco Colapinto ed Esteban Ocon.

GP di Brasile: Qualifiche

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Kimi Antonelli 3 Charles Leclerc 4 Oscar Piastri 5 Isack Hadjar 6 George Russell 7 Liam Lawson 8 Oliver Bearman 9 Pierre Gasly 10 Nico Hulkenberg 11 Fernando Alonso 12 Alexander Albon 13 Lewis Hamilton 14 Lance Stroll 15 Carlos Sainz 16 Max Verstappen 17 Esteban Ocon 18 Franco Colapinto 19 Yuki Tsunoda 20 Gabriel Bortoleto

Cosa è successo nello Sprint del GP di Brasile?

Lando Norris ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Brasile, capitalizzando sull'incidente di Oscar Piastri e ampliando il suo vantaggio nel Campionato Piloti.

La sprint race è iniziata senza grandi colpi di scena, con Verstappen che guadagnava posizioni e si portava in quinta posizione. Al sesto giro, Franco Colapinto ha perso il controllo della sua vettura e, sul bagnato, ha colpito il muro dopo non essere riuscito a gestire la curva. Oltre a Franco, anche Nico Hulkenberg e Oscar Piastri sono caduti in pista, con la McLaren che è stata ritirata dalla gara. A causa di questi incidenti, i commissari di gara hanno deciso di esporre la bandiera rossa.

Alla ripartenza, non ci sono stati grandi cambiamenti e gli ultimi giri della gara sono stati caratterizzati da due battaglie cruciali. Kimi Antonelli ha inseguito Norris per la vittoria, mentre Fernando Alonso si è difeso da Charles Leclerc e Lewis Hamilton per la quinta posizione.

Alla fine, la Mercedes non è riuscita a superare la McLaren e solo Leclerc è riuscito a superare il due volte campione del mondo. Hamilton non è riuscito a superare la vettura perché Gabriel Bortoleto è caduto all'ultimo giro, causando l'esposizione della bandiera gialla.

GP di Brasile: Sprint

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Kimi Antonelli 3 George Russell 4 Max Verstappen 5 Charles Leclerc 6 Fernando Alonso 7 Lewis Hamilton 8 Pierre Gasly 9 Lance Stroll 10 Isack Hadjar 11 Esteban Ocon 12 Oliver Bearman 13 Liam Lawson 14 Yuki Tsunoda 15 Carlos Sainz 16 Nico Hulkenberg 17 Alexander Albon 18 Gabriel Bortoleto 19 Franco Colapinto 20 Oscar Piastri

