Antonelli spaventa Norris con la pole position in Brasile; Leclerc salva la giornata della Ferrari

Gianluca Cosentino
Lando Norris ha conquistato la pole position per il Gran Premio del Brasile, affiancato in prima fila da Kimi Antonelli.

Il britannico ha realizzato il giro migliore con un tempo di 1:09.511, superando il Mercedes di 0,174 secondi. Dietro l'italiano si è piazzato Charles Leclerc, seguito da Oscar Piastri, Isack Hadjar e George Russell. Completano la top 10 Liam Lawson, Oliver Bearman, Pierre Gasly e Nico Hulkenberg.

Fernando Alonso e Lewis Hamilton hanno vissuto una giornata negativa in qualifiche, poiché non sono riusciti a superare la Q2. Il pilota dell’Aston Martin è stato escluso per soli 0,016 secondi in meno rispetto a Nico Hulkenberg, ultimo ammesso alla Q3. Accanto allo spagnolo, sono venuti esclusi Alex Albon, Lewis Hamilton, Lance Stroll e Carlos Sainz.

Max Verstappen e la Red Bull Racing hanno subito una doppia eliminazione in Q1, con una distanza di appena 0,066 secondi rispetto a Nico Hulkenberg, quindicesimo in classifica. Accanto al quattro volte campione del mondo sono stati esclusi anche Gabriel Bortoleto, Yuki Tsunoda, Franco Colapinto ed Esteban Ocon.

GP di Brasile: Qualifiche

Posizione Pilota
1Lando Norris
2Kimi Antonelli
3Charles Leclerc
4Oscar Piastri
5Isack Hadjar
6George Russell
7Liam Lawson
8Oliver Bearman
9Pierre Gasly
10Nico Hulkenberg
11Fernando Alonso
12Alexander Albon
13Lewis Hamilton
14Lance Stroll
15Carlos Sainz
16Max Verstappen
17Esteban Ocon
18Franco Colapinto
19Yuki Tsunoda
20Gabriel Bortoleto

Cosa è successo nello Sprint del GP di Brasile?

Lando Norris ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Brasile, capitalizzando sull'incidente di Oscar Piastri e ampliando il suo vantaggio nel Campionato Piloti.

La sprint race è iniziata senza grandi colpi di scena, con Verstappen che guadagnava posizioni e si portava in quinta posizione. Al sesto giro, Franco Colapinto ha perso il controllo della sua vettura e, sul bagnato, ha colpito il muro dopo non essere riuscito a gestire la curva. Oltre a Franco, anche Nico Hulkenberg e Oscar Piastri sono caduti in pista, con la McLaren che è stata ritirata dalla gara. A causa di questi incidenti, i commissari di gara hanno deciso di esporre la bandiera rossa.

Alla ripartenza, non ci sono stati grandi cambiamenti e gli ultimi giri della gara sono stati caratterizzati da due battaglie cruciali. Kimi Antonelli ha inseguito Norris per la vittoria, mentre Fernando Alonso si è difeso da Charles Leclerc e Lewis Hamilton per la quinta posizione.

Alla fine, la Mercedes non è riuscita a superare la McLaren e solo Leclerc è riuscito a superare il due volte campione del mondo. Hamilton non è riuscito a superare la vettura perché Gabriel Bortoleto è caduto all'ultimo giro, causando l'esposizione della bandiera gialla.

GP di Brasile: Sprint

Posizione Pilota
1Lando Norris
2Kimi Antonelli
3George Russell
4Max Verstappen
5Charles Leclerc
6Fernando Alonso
7Lewis Hamilton
8Pierre Gasly
9Lance Stroll
10Isack Hadjar
11Esteban Ocon
12Oliver Bearman
13Liam Lawson
14Yuki Tsunoda
15Carlos Sainz
16Nico Hulkenberg
17Alexander Albon
18Gabriel Bortoleto
19Franco Colapinto
20Oscar Piastri

