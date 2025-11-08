Orari e canali TV del GP del Brasile

Ecco tutte le informazioni indispensabili per seguire l’attività di domenica nel Gran Premio del Brasile del Campionato Mondiale 2025 di Formula 1. Il circuito di Interlagos ospiterà, domenica 9 novembre, la 21ª gara del mondiale, offrendo uno scenario emozionante per piloti e appassionati.

Fernando Alonso punta a confermare il brillante ritmo mostrato venerdì, mentre Carlos Sainz cercherà di ottenere un risultato positivo per la Williams, quasi nella speranza di un miracolo. Nel frattempo, Franco Colapinto vuole mettere alle spalle le difficoltà delle scorse settimane e risalire la classifica con la sua Alpine, già rinnovata per il 2026.

Qui trovi tutti i dettagli utili, inclusi gli orari e i canali televisivi, per seguire la gara in diverse nazioni di America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Orari GP del Brasile: Domenica 9 novembre

Gara

Spagna: 19:00 / DAZN

19:00 / DAZN Argentina: 14:00 / Star +

14:00 / Star + Colombia: 12:00 / Star +

12:00 / Star + Messico: 11:00 / Fox Sports

11:00 / Fox Sports Stati Uniti (Pacific): 10:00 / ESPN

Come si presenta il Campionato del Mondo di F1 dopo la Sprint Race del Gran Premio del Brasile?

Lando Norris ha ampliato il suo vantaggio nel Campionato Piloti della stagione 2025 di Formula 1 dopo la Sprint Race del Gran Premio del Brasile.

Il pilota britannico ha conquistato la vittoria nella Sprint Race a Interlagos, mentre il suo rivale nel Campionato del Mondo, Oscar Piastri, è rimasto vittima di un incidente nei primi giri che lo ha costretto ad abbandonare la sessione. L'australiano, quindi, non è riuscito a conquistare punti, complicando le sue speranze di titolo.

Nel frattempo, anche l'altro contendente, Max Verstappen, non è riuscito a conquistare molti punti. Infatti, l'olandese era preoccupato per le scarse prestazioni della sua vettura in vista delle qualifiche e della gara di domenica. I piloti che hanno ottenuto punti nella gara sprint sono stati: Norris, Antonelli, Russell, Verstappen, Leclerc, Alonso, Hamilton e Gasly.

1. Lando Norris 365 punti 2. Óscar Piastri 356 punti 3. Max Verstappen 326 punti 4. George Russell 264 punti 5. Charles Leclerc 214 punti 6. Lewis Hamilton 148 punti

7. Andrea Kimi Antonelli 104 punti

8. Alexander Albon 73 punti

9. Nico Hülkenberg 41 punti

10. Fernando Alonso 40 punti

11. Isack Hadjar 39 punti

12. Carlos Sainz 38 punti

13. Oliver Bearman 32 punti

14. Lance Stroll 32 punti

15. Liam Lawson 30 punti

16. Esteban Ocon 30 punti

17. Yuki Tsunoda 28 punti

18. Pierre Gasly 21 punti

19. Gabriele Bortoleto 19 punti

20. Franco Colapinto 0 punti

