Griglia di partenza del GP del Brasile, penalità incluse

Lando Norris ha dominato il weekend al Gran Premio del Brasile sabato, conquistando ancora una volta la vittoria in qualifiche dopo il trionfo nella gara sprint. Il pilota della McLaren ha affrontato una competizione ridotta a un solo rivale, dimostrando la sua superiore forma e confermandosi elemento da tenere d'occhio per la gara di domenica.

Il britannico ha visto la concorrenza risolversi in una sfida intensa: Max Verstappen ha terminato sedicesimo, costringendosi a partire dall’ottava fila, mentre Oscar Piastri, coinvolto in un incidente nei primi giri della sprint, è riuscito a recuperare fino al quarto posto grazie all’ultimo sorpasso di Kimi Antonelli.

Questa manovra ha permesso al giovane pilota Mercedes di aggiudicarsi la pole per la gara domenicale, nonostante il rivale olandese, eliminato in Q1 per la prima volta da Sochi nel 2021, debba ora fare i conti con una partenza dalla sedicesima posizione. Anche Yuki Tsunoda ha faticato, classificandosi al 19° posto, segnando il primo doppio insuccesso in Q1 per la Red Bull dal GP del Giappone del 2006.

La giornata ha riservato ulteriori sorprese: il sette volte campione Lewis Hamilton ha concluso al tredicesimo posto, mentre il compagno di squadra Charles Leclerc ha nuovamente brillato, realizzando il terzo miglior tempo in Q3. Nel frattempo, i problemi tecnici hanno messo a dura prova Sauber, che, a seguito di un grave incidente multiplo nella sprint, ha lavorato freneticamente sulla vettura di Gabriel Bortoleto già durante Q1.

Sebbene il pilota brasiliano non abbia potuto correre in qualifiche, le prospettive restano positive e si spera che riuscirà a partire domenica, contribuendo a mitigare le difficoltà del team.

GP del Brasile: Griglia di partenza

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Kimi Antonelli 3 Charles Leclerc 4 Oscar Piastri 5 Isack Hadjar 6 George Russell 7 Liam Lawson 8 Oliver Bearman 9 Pierre Gasly 10 Nico Hulkenberg 11 Fernando Alonso 12 Alexander Albon 13 Lewis Hamilton 14 Lance Stroll 15 Carlos Sainz 16 Max Verstappen 17 Esteban Ocon 18 Franco Colapinto 19 Yuki Tsunoda 20 Gabriel Bortoleto

Cosa è successo nelle qualifiche del GP del Brasile?

Lando Norris ha conquistato la pole position del Gran Premio del Brasile, con Kimi Antonelli al suo fianco in prima fila. Il britannico ha firmato il miglior giro in 1:09.511, battendo la Mercedes di 0.174.

Dietro all’italiano è arrivato Charles Leclerc, seguito da Oscar Piastri, Isack Hadjar e George Russell. Nel resto della Top 10 hanno concluso Liam Lawson, Oliver Bearman, Pierre Gasly e Nico Hulkenberg.

Fernando Alonso e Lewis Hamilton hanno fallito nella qualifica del Gran Premio del Brasile dopo essere stati eliminati in Q2. Il pilota dell’Aston Martin è rimasto fuori per soli 0.016 secondi di differenza con Nico Hulkenberg, l’ultimo qualificato alla Q3.

Insieme allo spagnolo sono stati eliminati Alex Albon, Lewis Hamilton, Lance Stroll e Carlos Sainz. Max Verstappen e Red Bull Racing hanno subito una doppia eliminazione in Q1, la differenza con Nico Hulkenberg, il 15º, è stata di appena 0.066 secondi. Insieme al quattro volte campione del mondo sono stati eliminati Gabriel Bortoleto, Yuki Tsunoda, Franco Colapinto ed Esteban Ocon.

GP del Brasile: Qualifiche

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Kimi Antonelli 3 Charles Leclerc 4 Oscar Piastri 5 Isack Hadjar 6 George Russell 7 Liam Lawson 8 Oliver Bearman 9 Pierre Gasly 10 Nico Hulkenberg 11 Fernando Alonso 12 Alexander Albon 13 Lewis Hamilton 14 Lance Stroll 15 Carlos Sainz 16 Max Verstappen 17 Esteban Ocon 18 Franco Colapinto 19 Yuki Tsunoda 20 Gabriel Bortoleto

