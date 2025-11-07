F1 Notizie Oggi: Risultati FP1 e qualifiche Sprint in Brasile; programma e griglia per sabato
F1 Notizie Oggi: Risultati FP1 e qualifiche Sprint in Brasile; programma e griglia per sabato
GPFans ti porta le notizie più rilevanti di venerdì 7° novembre 2025 nel mondo della Formula 1.
Risultati F1 di oggi: Disastro per Ferrari e Red Bull; McLaren in testa alle FP1 del GP del Brasile. LEGGI DI PIÙ
Risultati F1 di oggi: Antonelli minaccia la McLaren; Leclerc salva la Ferrari nelle qualifiche sprint. LEGGI DI PIÙ
GP di F1 del Brasile oggi: programma e canali TV per le qualifiche e lo sprint. LEGGI DI PIÙ
GP del Brasile 2025: griglia di partenza per la Sprint Race, con penalità. LEGGI DI PIÙ
