F1 Notizie Oggi: Risultati FP1 e qualifiche Sprint in Brasile; programma e griglia per sabato

Gianluca Cosentino
GPFans ti porta le notizie più rilevanti di venerdì 7° novembre 2025 nel mondo della Formula 1.

Risultati F1 di oggi: Disastro per Ferrari e Red Bull; McLaren in testa alle FP1 del GP del Brasile. LEGGI DI PIÙ

Risultati F1 di oggi: Antonelli minaccia la McLaren; Leclerc salva la Ferrari nelle qualifiche sprint. LEGGI DI PIÙ

GP di F1 del Brasile oggi: programma e canali TV per le qualifiche e lo sprint. LEGGI DI PIÙ

GP del Brasile 2025: griglia di partenza per la Sprint Race, con penalità. LEGGI DI PIÙ

