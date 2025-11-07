Griglia di partenza per la Sprint Race del GP del Brasile

Lando Norris ha fatto la storia nella lotta per il campionato di F1 per il secondo weekend consecutivo. Max Verstappen ha descritto la sua Red Bull come "completamente distrutta", essendo riuscito a partire solo dalla terza fila, mentre Norris, leader del campionato, ha ampliato il suo vantaggio sui suoi principali rivali.

La vittoria di venerdì di Norris segna la sua prima pole position in sprint dal Qatar 2024 e la sua prima nel formato 100 km di questa stagione. Il debuttante Kimi Antonelli ha sorpreso tutti facendo segnare il secondo miglior tempo con la sua Mercedes, superando Norris e il suo compagno di squadra e contendente al titolo, Oscar Piastri.

Il compagno di squadra di Antonelli, George Russell, si schiererà accanto all'australiano in seconda fila per la sprint di sabato, essendosi qualificato quarto. Il due volte campione Fernando Alonso ha completato la top five, dopo aver impressionato sia in SQ1 che in SQ2.

Pochi secondi prima della fine della SQ2, sono state esposte due bandiere gialle quando Charles Leclerc ha perso il controllo della sua SF-25, facendo sì che il suo compagno di squadra, il sette volte campione Lewis Hamilton, non raggiungesse il traguardo. Di conseguenza, Hamilton partirà dall'undicesima posizione nella gara sprint di sabato e sarà indagato dalla FIA per una possibile violazione delle bandiere gialle.

Interlagos ha ospitato una gara sprint ogni anno da quando il formato è stato introdotto nel 2021, sebbene nessun pilota sia riuscito a ripetere una vittoria in questo formato. Negli ultimi quattro anni, Valtteri Bottas, George Russell, Max Verstappen e Lando Norris hanno tutti vinto la 100 km di San Paolo. La pole position darà a chiunque la ottenga un vantaggio decisivo in vista della gara di 24 giri di sabato.

Parrilla di partenza dello Sprint: Gran Premio del Brasile 2025

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Kimi Antonelli 3 Oscar Piastri 4 George Russell 5 Fernando Alonso 6 Max Verstappen 7 Lance Stroll 8 Charles Leclerc 9 Isack Hadjar 10 Nico Hulkenberg 11 Lewis Hamilton 12 Alexander Albon 13 Pierre Gasly 14 Gabriel Bortoleto 15 Oliver Bearman 16 Franco Colapinto 17 Liam Lawson 18 Yuki Tsunoda 19 Esteban Ocon 20 Carlos Sainz

Cosa è successo nella FP1 del Gran Premio del Brasile?

Franco Colapinto ha preceduto Max Verstappen nelle prime prove libere del Gran Premio del Brasile, con Fernando Alonso quarto.

Il pilota argentino, rinnovato per il 2026, ha approfittato dei problemi della Red Bull Racing e ha concluso al 16° posto, davanti al campione del mondo in carica, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Lando Norris ha fatto segnare il giro più veloce a Interlagos con un tempo di 1:09.975, battendo Oscar Piastri di 0,023 secondi. Dietro di loro si sono classificati Nico Hulkenberg, Fernando Alonso e Gabriel Bortoleto. Il resto della top 10 includeva George Russell, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Isack Hadjar e Kimi Antonelli.

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Oscar Piastri 3 Nico Hulkenberg 4 Fernando Alonso 5 Gabriel Bortoleto 6 George Russell 7 Pierre Gasly 8 Carlos Sainz 9 Isack Hadjar 10 Kimi Antonelli 11 Liam Lawson 12 Alexander Albon 13 Esteban Ocon 14 Oliver Bearman 15 Lance Stroll 16 Franco Colapinto 17 Max Verstappen 18 Charles Leclerc 19 Lewis Hamilton 20 Yuki Tsunoda

