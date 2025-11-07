Condividiamo tutte le informazioni necessarie per la gara di sabato del Gran Premio del Brasile del Campionato del Mondo di Formula 1 2025. Il circuito di Interlagos ospiterà la Sprint Race e le Qualifiche per la 21a gara della stagione, l'8 novembre.

Fernando Alonso spera di confermare la promettente prestazione mostrata venerdì. Nel frattempo, Carlos Sainz cercherà di fare un miracolo con un buon risultato per la Williams. Infine, Franco Colapinto spera di lasciarsi alle spalle i problemi delle ultime settimane e di partire dal fondo della griglia con la sua Alpine, dopo il rinnovo per il 2026.

Ecco tutto ciò che c'è da sapere sul programma di sabato e sui canali TV per diversi paesi dell'America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Programma del GP del Brasile: sabato 8 novembre

Sprint

Spagna: 16:00 / DAZN

16:00 / DAZN Argentina: 11:00. /Stella +

11:00. /Stella + Colombia: 09:00. /Stella +

09:00. /Stella + Messico: 08:00. /Fox Sport

08:00. /Fox Sport Stati Uniti (Pacifico): 07:00. /ESPN

Qualità

Spagna: 20:00 /DAZN

20:00 /DAZN Argentina: 15:00 /Star +

15:00 /Star + Colombia: 13:00 /Star +

13:00 /Star + Messico: 12:00 / Fox Sports

12:00 / Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 23:00 /ESPN

Come procede il Campionato Piloti dopo il GP del Messico?

Il Gran Premio del Messico ha regalato una gara in cui Lando Norris ha dimostrato di poter ancora conquistare il campionato piloti per la prima volta, mentre Max Verstappen continua la sua scalata in classifica e gli scarsi risultati di Oscar Piastri hanno riacceso la lotta per il titolo.

La domenica all'Autódromo Hermanos Rodríguez è iniziata con una raffica di vetture che hanno finito larghe, alcune addirittura attraversando illegalmente la pista nel tentativo di sorpasso.

I piloti spagnoli hanno avuto una giornata da dimenticare, con Alonso costretto al ritiro al 36° giro, mentre Sainz si è ritirato all'ultimo giro, causando una controversa Virtual Safety Car.

Per quanto riguarda la Ferrari, è stata un'ottima gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc secondo, aumentando il divario nel numero di podi tra i due. Purtroppo, nonostante un ottimo finale, Franco Colapinto non ha ancora conquistato un solo punto.

1. Lando Norris .................. 357 punti

2. Oscar Piastri ............... 356 punti

3. Max Verstappen .............. 321 punti

4. George Russell .............. 258 punti

5. Charles Leclerc ............. 210 punti

6. Lewis Hamilton .............. 146 punti

7. Andrea Kimi Antonelli ...... 97 punti

8. Alexander Albon ............. 73 punti

9. Nico Hülkenberg .............. 41 punti

10. Isack Hadjar ............... 39 punti

11. Carlos Sainz .............. 38 punti

12. Fernando Alonso ........... 37 punti

13. Oliver Bearman ............. 32 punti

14. Lance Stroll ............... 32 punti

15. Liam Lawson ................. 30 punti

16. Esteban Ocon ............... 30 punti

17. Yuki Tsunoda ............... 28 punti

18. Pierre Gasly ............... 20 punti

19. Gabriel Bortoleto .......... 19 punti

20. Franco Colapinto ............ 0 punti

