Orari e canali TV per le Qualifiche e lo Sprint del GP del Brasile
Condividiamo tutte le informazioni necessarie per la gara di sabato del Gran Premio del Brasile del Campionato del Mondo di Formula 1 2025. Il circuito di Interlagos ospiterà la Sprint Race e le Qualifiche per la 21a gara della stagione, l'8 novembre.
Fernando Alonso spera di confermare la promettente prestazione mostrata venerdì. Nel frattempo, Carlos Sainz cercherà di fare un miracolo con un buon risultato per la Williams. Infine, Franco Colapinto spera di lasciarsi alle spalle i problemi delle ultime settimane e di partire dal fondo della griglia con la sua Alpine, dopo il rinnovo per il 2026.
Ecco tutto ciò che c'è da sapere sul programma di sabato e sui canali TV per diversi paesi dell'America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.
Programma del GP del Brasile: sabato 8 novembre
Sprint
- Spagna: 16:00 / DAZN
- Argentina: 11:00. /Stella +
- Colombia: 09:00. /Stella +
- Messico: 08:00. /Fox Sport
- Stati Uniti (Pacifico): 07:00. /ESPN
Qualità
- Spagna: 20:00 /DAZN
- Argentina: 15:00 /Star +
- Colombia: 13:00 /Star +
- Messico: 12:00 / Fox Sports
- Stati Uniti (Pacifico): 23:00 /ESPN
Correlato: Antonelli minaccia la McLaren; Leclerc salva la Ferrari nelle qualifiche sprint del GP del Brasile
Come procede il Campionato Piloti dopo il GP del Messico?
Il Gran Premio del Messico ha regalato una gara in cui Lando Norris ha dimostrato di poter ancora conquistare il campionato piloti per la prima volta, mentre Max Verstappen continua la sua scalata in classifica e gli scarsi risultati di Oscar Piastri hanno riacceso la lotta per il titolo.
La domenica all'Autódromo Hermanos Rodríguez è iniziata con una raffica di vetture che hanno finito larghe, alcune addirittura attraversando illegalmente la pista nel tentativo di sorpasso.
I piloti spagnoli hanno avuto una giornata da dimenticare, con Alonso costretto al ritiro al 36° giro, mentre Sainz si è ritirato all'ultimo giro, causando una controversa Virtual Safety Car.
Per quanto riguarda la Ferrari, è stata un'ottima gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc secondo, aumentando il divario nel numero di podi tra i due. Purtroppo, nonostante un ottimo finale, Franco Colapinto non ha ancora conquistato un solo punto.
- 1. Lando Norris .................. 357 punti
- 2. Oscar Piastri ............... 356 punti
- 3. Max Verstappen .............. 321 punti
- 4. George Russell .............. 258 punti
- 5. Charles Leclerc ............. 210 punti
- 6. Lewis Hamilton .............. 146 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli ...... 97 punti
- 8. Alexander Albon ............. 73 punti
- 9. Nico Hülkenberg .............. 41 punti
- 10. Isack Hadjar ............... 39 punti
- 11. Carlos Sainz .............. 38 punti
- 12. Fernando Alonso ........... 37 punti
- 13. Oliver Bearman ............. 32 punti
- 14. Lance Stroll ............... 32 punti
- 15. Liam Lawson ................. 30 punti
- 16. Esteban Ocon ............... 30 punti
- 17. Yuki Tsunoda ............... 28 punti
- 18. Pierre Gasly ............... 20 punti
- 19. Gabriel Bortoleto .......... 19 punti
- 20. Franco Colapinto ............ 0 punti
