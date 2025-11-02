F1 Oggi: Antonelli riuscì a sfuggire alla forte pressione; Hamilton rivela il motivo del suo cambio di squadra
F1 Oggi: Antonelli riuscì a sfuggire alla forte pressione; Hamilton rivela il motivo del suo cambio di squadra
GPFans ti porta le notizie più interessanti di Domenico 2° novembre 2025 in Formula 1.
Andrea Kimi Antonelli ha rivelato cosa ha dovuto fare per uscire dal momento negativo attraversato in Mercedes. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli ha dichiarato di aver attraversato momenti estremamente difficili durante il suo esordio in Formula 1. LEGGI DI PIÙ
I campionati di Formula 1 ricordano delle matrioske: in ogni stagione, oltre al titolo principale, viene assegnato un premio minore per i costruttori e, per di più, esiste un riconoscimento ancor più modesto che, pur non avendo grande rilevanza competitiva, consente a un team di mettersi in mostra rispetto agli avversari. LEGGI DI PIÙ
Il campione di Formula 1 Lewis Hamilton ha recentemente svelato il vero motivo che lo spinse ad abbandonare la McLaren per passare alla Mercedes a partire dalla stagione 2013. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton consiglia a Oscar Piastri e a Lando Norris di mostrarsi implacabili se vogliono puntare al campionato mondiale di Formula 1 di quest'anno. Solo con questo atteggiamento potranno competere con l’élite della categoria. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Andrea Kimi Antonelli Oggi: Riconosce il suo periodo PIÙ OSCURO; Forte pressione della Mercedes
- Ieri 23:58
F1 Oggi: Antonelli riuscì a sfuggire alla forte pressione; Hamilton rivela il motivo del suo cambio di squadra
- Ieri 23:54
F1 Ferrari Oggi: Hamilton rivela suo successo in Formula 1; Vasseur sottolinea i limiti in gara
- Ieri 23:33
Hamilton rivela come il suo interesse FUORI dalla F1 abbia contribuito al suo successo DENTRO di essa
- Ieri 20:00
Hamilton consiglia Piastri e Norris su come FINIRE Verstappen
- Ieri 19:00
Vasseur sottolinea i limiti della Ferrari in gara
- Ieri 18:00
Molto letto
La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher
- 15 ottobre
Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico
- 28 ottobre
Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico
- 26 ottobre
Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes
- 15 ottobre
Griglia di partenza del GP del Messico di F1 2025, comprese le penalità
- 26 ottobre
Orari e canali TV del Gran Premio del Messico
- 26 ottobre