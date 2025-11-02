Antonelli riconosce il suo periodo PIÙ OSCURO in Formula 1

Andrea Kimi Antonelli ha dichiarato di aver attraversato momenti estremamente difficili durante il suo esordio in Formula 1.

Durante la tappa europea della stagione, in particolare al Hungaroring, il giovane pilota ha collezionato un solo punto prima della pausa estiva. Successivamente, Antonelli ha segnato punti in maniera costante in quasi tutte le gare, ad eccezione dei Gran Premi dei Paesi Bassi e di Austin, dove alcuni incidenti con altri bolidi hanno compromesso le sue prestazioni.

“Penso che il mio approccio sia cambiato profondamente. Ho attraversato un periodo particolarmente difficile in Europa”, ha spiegato Antonelli a Città del Messico, sottolineando come queste esperienze abbiano contribuito a plasmare il suo stile di guida. Questo percorso di crescita gli ha permesso di affinare le proprie strategie in pista e di emergere come uno dei giovani talenti più promettenti della Formula 1.

Perché Kimi Antonelli viene definito il "Nuovo Max Verstappen"?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, proviene da una famiglia con una forte tradizione nelle corse. Suo padre, Marco, è stato pilota e gestisce AKM Motorsport, una scuderia che milita nel Campionato italiano di F4. Fin da piccolo, iniziando a gareggiare nei kart all’età di sette anni, Antonelli si è distinto per il suo talento, vincendo la Finale Internazionale EasyKart dopo soli due anni.

Successivamente, il giovane pilota ha affinato le proprie abilità nelle competizioni della serie WSK, conquistando nel 2018 la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e ottenendo anche un importante successo nella finale internazionale della Cupa ROK. L’anno seguente, ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto nella sua prima partecipazione al Campionato Mondiale FIA. Questi risultati hanno attirato l’attenzione di Toto Wolff, direttore della Mercedes, che lo ha accolto nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021, Antonelli ha compiuto il salto verso i monoposto, partecipando ai campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Pur avendo raccolto diversi podi nella stagione italiana, è stato negli Emirati a brillare davvero, aggiudicandosi due vittorie e classificandosi terzo in classifica complessiva. L’esperienza internazionale ha confermato la sua capacità di competere ad alti livelli fin da giovane.

L’anno successivo, il pilota ha fatto un ritorno trionfale nella F4 italiana, dimostrando una forza dominante e vincendo il campionato grazie a 13 vittorie e numerose pole position, quasi in tutte le gare. Ha poi replicato questo successo nel campionato ADAC F4, aggiudicandosi il titolo con nove vittorie e 12 podi.

Questi impressionanti traguardi hanno spianato la strada ad Antonelli per ottenere un posto nella griglia della Formula 1, dove ora condivide il podio con nomi di spicco come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Personalità del calibro di Hamilton e il bicampione spagnolo hanno già espresso stime molto positive sul suo futuro in pista.

