F1 Ferrari Oggi: Ricorso contro penalità eccessiva ad Hamilton; Leclerc ammette il ruolo della fortuna
F1 Ferrari Oggi: Ricorso contro penalità eccessiva ad Hamilton; Leclerc ammette il ruolo della fortuna
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Domenico 26° ottobre 2025 in Formula 1.
Fred Vasseur è rimasto visibilmente irritato per la disparità riscontrata nelle valutazioni dei commissari nei confronti di Lewis Hamilton rispetto agli altri piloti durante il Gran Premio del Messico. LEGGI DI PIÙ
Charles Leclerc ha dovuto tenere d’occhio gli specchietti nella seconda metà del Gran Premio della Città del Messico, seguendo da vicino le mosse del rivale Max Verstappen. LEGGI DI PIÙ
La ex pilota, ora alla guida della F1 Academy, Susie Wolff, ha ricordato con affetto i suoi primi passi nel mondo delle corse al fianco di Lewis Hamilton, destinato a diventare pluricampion del mondo con sette titoli. LEGGI DI PIÙ
Carlos Sainz si profila per un ritorno clamoroso in Ferrari, secondo quanto riportato dalla stampa italiana. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
UFFICIALE: La Ferrari svela una BOMBA sul FUTURO di uno dei suoi piloti
- Ieri 21:00
Ferrari Notizie Oggi: Bomba sul pilota; la FIA accusa Verstappen; Checo chiude
- Ieri 23:30
Antonelli Notizie Oggi: Mercedes accusa Verstappen: il suo futuro è a rischio, il record di Hamilton è vicino
- Ieri 23:00
F1 Oggi: Lewis Hamilton fallirebbe alla Red Bull; Russell e Antonelli in pericolo per la 'clausola Verstappen'
- Ieri 22:00
La Ferrari DIMOSTRA il trattamento preferenziale della FIA per Max Verstappen!
- Ieri 20:00
CONFERMATO: Charles Leclerc potrebbe salvare la stagione di Lewis Hamilton
- Ieri 19:07
Molto letto
La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher
- 15 ottobre
Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico
- Ieri 16:00
Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico
- 26 ottobre
Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes
- 15 ottobre
Griglia di partenza del GP del Messico di F1 2025, comprese le penalità
- 26 ottobre
Orari e canali TV del Gran Premio del Messico
- 26 ottobre