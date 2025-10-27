La Ferrari fa ricorso contro la penalità eccessiva inflitta ad Hamilton al GP del Messico
Fred Vasseur è rimasto visibilmente irritato per la disparità riscontrata nelle valutazioni dei commissari nei confronti di Lewis Hamilton rispetto agli altri piloti durante il Gran Premio del Messico.
Il britannico ha subito una penalità di dieci secondi in gara all’Autódromo Hermanos Rodríguez, una sanzione che ha compromesso le sue possibilità di essere competitivo.
Durante la gara, Hamilton ha bloccato la pista in curva 4, uscendo dall’asfalto per rientrare attraverso il prato e, in tal modo, non seguendo le direttive del direttore di gara, con conseguenze che hanno determinato la perdita di posizioni cruciali per il suo team.
Fred Vasseur ha commentato: "La penalità è stata decisamente eccessiva, un castigo enorme per noi. Comprendiamo che, dal momento che il pilota ha perso il controllo della vettura e non è riuscito a mantenere la traiettoria corretta, la sanzione fosse giustificata; tuttavia, dieci secondi appaiono troppo severi, specie se si considera il danno in termini di posizioni perse durante la gara."
Come si è concluso il Gran Premio del Messico nel 2025?
- 1. Lando Norris
- 2. Charles Leclerc
- 3. Max Verstappen
- 4. Oliver Bearman
- 5. Óscar Piastri
- 6. George Russell
- 7. Andrea Kimi Antonelli
- 8. Lewis Hamilton
- 9. Esteban Ocon
- 10. Gabriel Bortoleto
- 11. Yuki Tsunoda
- 12. Alexander Albon
- 13. Isack Hadjar
- 14. Lance Stroll
- 15. Carlos Sainz
- 16. Pierre Gasly
- 17. Franco Colapinto
- 18. Fernando Alonso
- 19. Nico Hülkenberg
- 20. Liam Lawson
