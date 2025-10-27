La Ferrari fa ricorso contro la penalità eccessiva inflitta ad Hamilton al GP del Messico

Fred Vasseur è rimasto visibilmente irritato per la disparità riscontrata nelle valutazioni dei commissari nei confronti di Lewis Hamilton rispetto agli altri piloti durante il Gran Premio del Messico.

Il britannico ha subito una penalità di dieci secondi in gara all’Autódromo Hermanos Rodríguez, una sanzione che ha compromesso le sue possibilità di essere competitivo.

Durante la gara, Hamilton ha bloccato la pista in curva 4, uscendo dall’asfalto per rientrare attraverso il prato e, in tal modo, non seguendo le direttive del direttore di gara, con conseguenze che hanno determinato la perdita di posizioni cruciali per il suo team.

Fred Vasseur ha commentato: "La penalità è stata decisamente eccessiva, un castigo enorme per noi. Comprendiamo che, dal momento che il pilota ha perso il controllo della vettura e non è riuscito a mantenere la traiettoria corretta, la sanzione fosse giustificata; tuttavia, dieci secondi appaiono troppo severi, specie se si considera il danno in termini di posizioni perse durante la gara."

Correlato: Charles Leclerc svela la chiave per vincere il GP del Messico con la Ferrari

Come si è concluso il Gran Premio del Messico nel 2025?

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!