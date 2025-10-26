Hamilton ha salvato un pilota dopo un problema imbarazzante

La ex pilota, ora alla guida della F1 Academy, Susie Wolff, ha ricordato con affetto i suoi primi passi nel mondo delle corse al fianco di Lewis Hamilton, destinato a diventare pluricampion del mondo con sette titoli.

Durante la sua esperienza nelle categorie minori, Wolff gareggiò nella Formula Renault UK, dove Hamilton conquistò il campionato nel 2003. Quegli anni, segnati da entusiasmo e determinazione, hanno lasciato un segno profondo nella carriera di entrambi, evidenziando come il talento e la passione possano aprire la strada a incredibili successi.

In quella stessa stagione, le due si trovarono insieme sul podio a Snetterton: Susie salì al terzo gradino mentre Hamilton raggiunse il primo posto. In un episodio raccontato nel podcast Fast and Curious, la pilota ha ricordato come Hamilton l'abbia aiutata in un momento imbarazzante, quando le risultò difficile aprire una bottiglia di champagne subito dopo aver raggiunto il podio. Un gesto semplice ma significativo, che testimonia il profondo legame e il rispetto reciproco che si sono creati nel corso degli anni.

Correlato: Charles Leclerc svela la chiave per vincere il GP del Messico con la Ferrari

L'amicizia tra Susie Wolff e Lewis Hamilton

Negli anni le carriere di Hamilton e Wolff si sono sempre intrecciate. La ex pilota ha persino sposato Toto Wolff, il direttore del team Mercedes, rafforzando ulteriormente quel legame unico. Recentemente, il responsabile Mercedes ha riferito che Hamilton era stato ospite a una cena organizzata nella residenza dei Wolff a Oxford, evento che ha visto la presenza di personaggi del calibro di Brad Pitt, Joseph Kosinski e Jerry Bruckheimer, sottolineando la fusione tra mondi apparentemente distanti.

Inoltre, Hamilton ha dimostrato il suo supporto alla F1 Academy, la categoria femminile guidata da Wolff, partecipando a diverse celebrazioni sul podio nell’arco della stagione. Il pilota, che oggi compie 40 anni, ha anche difeso Susie nel 2023 durante le indagini della FIA su un possibile conflitto di interessi, dovuto al doppio ruolo di Wolff sia nel mondo della competizione che in Mercedes. Questi episodi evidenziano la volontà di Hamilton di sostenere chi, come lui, lavora con passione per rendere la Formula 1 sempre più inclusiva e innovativa.

Durante la sua partecipazione al podcast High Performance, Wolff ha lodato il comportamento di Lewis, affermando: "Lewis ha sempre saputo usare la sua voce per il bene comune, valutando con lungimiranza l'impatto positivo che la sua influenza può avere nel nostro sport. Pur essendo facile seguire le orme degli altri, lui ha tracciato un percorso unico, lasciando un'impronta indelebile nella F1." Ha inoltre aggiunto: "Non mi sorprende che si faccia sentire quando c'è qualcosa di importante da dire; spesso, però, il suo contributo non viene riconosciuto a dovere. La sua presenza ha trasformato il paddock in una passerella culturale, rendendo la Formula 1 rilevante ben oltre il circuito e ispirando molti appassionati."

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!