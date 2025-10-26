Hamilton se ne va? A Sainz il merito del ritorno sensazionale in Ferrari

Carlos Sainz si profila per un ritorno clamoroso in Ferrari, secondo quanto riportato dalla stampa italiana.

La notizia arriva in un momento di intensi cambiamenti nel mondo della Formula 1, dove ogni mossa apre nuove opportunità sia per i team che per le loro stelle. Il pilota spagnolo, che ha già segnato il suo nome con Williams, ha dovuto lasciare la Scuderia in vista della stagione 2025 a causa dell’inattesa acquisizione di Lewis Hamilton, sette volte campione, in arrivo da Mercedes.

Nella scorsa stagione Sainz ha festeggiato due vittorie indossando il caratteristico rosso della Ferrari, contribuendo a portare la squadra a soli 11 punti dal suo primo titolo mondiale dal 2008. Oggi, secondo il Corriere della Sera, si ipotizza che il pilota possa fare ritorno al team di Maranello nel 2027.

Con il contratto di Hamilton in scadenza a fine 2026, il pilota britannico potrebbe trovarsi nell’obbligo di lasciare la squadra, mentre Charles Leclerc ha espresso la sua frustrazione per la mancanza di ritmo della Ferrari; alcuni mezzi italiani avanzano perfino l’ipotesi che il monegasco possa prendere in considerazione una rescissione anticipata del contratto.

Correlato: Charles Leclerc svela la chiave per vincere il GP del Messico con la Ferrari

Le difficoltà di Ferrari nel 2025

Nonostante la netta differenza di rendimento tra Hamilton e il compagno Leclerc, l’SF-25 della Ferrari non ha saputo tenere il passo nel campionato in corso.

Né Hamilton né Leclerc sono riusciti a lottare per una vittoria nelle gare del 2025; se da un lato il britannico ha mostrato un graduale miglioramento, la sua migliore prestazione si è fermata al quarto posto, dall’altro significative modifiche regolamentari previste per il secondo anno del contratto di Hamilton potrebbero fornire alla Scuderia l’occasione per superare i rivali.

Parallelamente, anche Williams attende di vedere quali novità riserverà la prossima stagione mentre Sainz, Hamilton e Leclerc si preparano a fronteggiare le sfide future.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!