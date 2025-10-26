Leclerc ammette il ruolo della fortuna nel guidare contro Verstappen in Messico

Charles Leclerc ha dovuto tenere d’occhio gli specchietti nella seconda metà del Gran Premio della Città del Messico, seguendo da vicino le mosse del rivale Max Verstappen.

Nonostante la forte pressione, il pilota monegasco ha beneficiato dell’attivazione della Safety Car Virtuale negli ultimi istanti, ottenendo così un risultato soddisfacente.

Per gran parte della gara sembrava avere tutto sotto controllo, ma il finale si è complicato notevolmente: Verstappen, con pneumatici morbidi, ha spinto al massimo per superarlo prima del tracciato finale, mentre Sainz è stato costretto a rinunciare alla gara, scatenando l’intervento che ha permesso a Leclerc di salire sul podio al secondo posto.

Correlato: Charles Leclerc svela la chiave per vincere il GP del Messico con la Ferrari

La sicurezza virtuale

Al termine della gara, Leclerc ha espresso il suo sollievo: “Sono estremamente soddisfatto di questo weekend. Il precedente è stato eccezionale, ma risalire sul podio rappresenta una piacevole sorpresa e un motivo d’orgoglio".

"I miei pneumatici erano al limite e la situazione sembrava critica; tuttavia, l’attivazione tempestiva della safety si è rivelata decisiva per gestire con successo gli ultimi giri, salvandomi quando tutto sembrava perduto".

"Questa esperienza evidenzia quanto il supporto della safety in condizioni di pressione estrema possa fare la differenza, rafforzando la fiducia del pilota nella strategia adottata.”

LET’S GOOO @Charles_Leclerc! Brilliant driving to another podium 🏆 Unfortunately a 10-second penalty compromised Lewis’ race pic.twitter.com/rcoR7CIoBs — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 26, 2025

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!