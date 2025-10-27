F1 Oggi: Tutto sulle risse dell'imbarazzante GP del Messico; Sainz il merito del ritorno in Ferrari
F1 Oggi: Tutto sulle risse dell'imbarazzante GP del Messico; Sainz il merito del ritorno in Ferrari
GPFans ti porta le notizie più interessanti di Domenico 26° ottobre 2025 in Formula 1.
Contrariamente all'atmosfera festosa che di solito caratterizza il Gran Premio del Messico, quest’edizione si è trasformata in un vero caos, con scontri tra i tifosi che hanno animato quotidianamente le tribune. LEGGI DI PIÙ
Carlos Sainz si profila per un ritorno clamoroso in Ferrari, secondo quanto riportato dalla stampa italiana. LEGGI DI PIÙ
Il Gran Premio del Messico ha offerto a Lando Norris l’opportunità di consolidare la sua posizione nella corsa al campionato piloti di questa stagione. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli ha concluso in maniera soddisfacente la gara in Messico, una pista sulla quale ha corso per la prima volta. LEGGI DI PIÙ
