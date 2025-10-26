VIDEO: Tutto sulle risse e l'insicurezza dell'imbarazzante GP del Messico
VIDEO: Tutto sulle risse e l'insicurezza dell'imbarazzante GP del Messico
Contrariamente all'atmosfera festosa che di solito caratterizza il Gran Premio del Messico, quest’edizione si è trasformata in un vero caos, con scontri tra i tifosi che hanno animato quotidianamente le tribune.
Durante le sessioni di prove libere e qualifiche, l'area dedicata ai fan ha assunto toni tesi: immagini diffuse sui social mostrano come, terminata una sessione, alcuni appassionati siano giunti al punto di scontri fisici.
Un weekend solitamente dedicato alla convivialità e alla festa all'Autodromo Hermanos Rodríguez si è così trasformato in un ambiente pericoloso e insicuro.
In pista, Lando Norris ha dominato in qualifica, conquistando la pole position per la gara delle 21:00, mentre Charles Leclerc condividerà la prima fila con il pilota della McLaren e Lewis Hamilton partirà dalla terza posizione. Max Verstappen, invece, ha vissuto una sessione complicata che lo ha lasciato al quinto posto.
Pelea en la zona de fans
Alla fine di una delle sessioni, alcuni spettatori hanno deciso di brindare nell'area fan. Tuttavia, la serata ha preso una piega inaspettata quando un tifoso della Red Bull ha iniziato a lanciare bottiglie di birra, costringendo un appassionato Ferrari ad intervenire per sedare gli animi.
