F1 Andrea Kimi Antonelli Oggi: Tutto sul GP del Messico; Confessa i suoi errori
F1 Andrea Kimi Antonelli Oggi: Tutto sul GP del Messico; Confessa i suoi errori
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Domenico 26° ottobre 2025 in Formula 1.
Il Gran Premio del Messico ha offerto a Lando Norris l’opportunità di consolidare la sua posizione nella corsa al campionato piloti di questa stagione. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli ha concluso in maniera soddisfacente la gara in Messico, una pista sulla quale ha corso per la prima volta. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli oggi: una confessione dolorosa dopo le qualifiche in Messico. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli Oggi: IMMAGINI: Mercedes fa qualcosa di INCREDIBILE con il compagno. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli oggi: il pilota italiano mette a rischio l'eredità di Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
UFFICIALE: La Ferrari svela una BOMBA sul FUTURO di uno dei suoi piloti
- Ieri 21:00
Ferrari Notizie Oggi: Bomba sul pilota; la FIA accusa Verstappen; Checo chiude
- Ieri 23:30
Antonelli Notizie Oggi: Mercedes accusa Verstappen: il suo futuro è a rischio, il record di Hamilton è vicino
- Ieri 23:00
F1 Oggi: Lewis Hamilton fallirebbe alla Red Bull; Russell e Antonelli in pericolo per la 'clausola Verstappen'
- Ieri 22:00
La Ferrari DIMOSTRA il trattamento preferenziale della FIA per Max Verstappen!
- Ieri 20:00
CONFERMATO: Charles Leclerc potrebbe salvare la stagione di Lewis Hamilton
- Ieri 19:07
Molto letto
La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher
- 15 ottobre
Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico
- Ieri 16:00
Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico
- 26 ottobre
Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes
- 15 ottobre
Griglia di partenza del GP del Messico di F1 2025, comprese le penalità
- 26 ottobre
Orari e canali TV del Gran Premio del Messico
- 26 ottobre