close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

F1 Andrea Kimi Antonelli Oggi: Mercedes accusa l'Italia per i problemi; Confessione inaspettata

F1 Andrea Kimi Antonelli Oggi: Mercedes accusa l'Italia per i problemi; Confessione inaspettata

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su di giovedì 23° ottobre 2025 in Formula 1.

Un ex campione del mondo di Formula 1 ha indicato Andrea Kimi Antonelli come il colpevole del destino di Max Verstappen e della decisione della Mercedes di prolungare il contratto di George Russell. LEGGI DI PIÙ

Los allenamenti di F1 inizieranno venerdì 24 ottobre 2025 per il Gran Premio in programma a Città del Messico. LEGGI DI PIÙ

La Mercedes ha inventato una nuova scusa per gli scarsi risultati di Andrea Kimi Antonelli nella stagione 2025 di Formula 1. LEGGI DI PIÙ

La Mercedes ha speso una serie di parole contro Carlos Sainz per il suo scontro con Andrea Kimi Antonelli. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli ha fatto una confessione inaspettata sul suo futuro in Mercedes e in Formula 1. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

UFFICIALE: La Ferrari svela una BOMBA sul FUTURO di uno dei suoi piloti
Ferrari

UFFICIALE: La Ferrari svela una BOMBA sul FUTURO di uno dei suoi piloti

  • Ieri 21:00
Ferrari Notizie Oggi: Bomba sul pilota; la FIA accusa Verstappen; Checo chiude
F1 Ferrari oggi

Ferrari Notizie Oggi: Bomba sul pilota; la FIA accusa Verstappen; Checo chiude

  • Ieri 23:30
Antonelli Notizie Oggi: Mercedes accusa Verstappen: il suo futuro è a rischio, il record di Hamilton è vicino
F1 Antonelli oggi

Antonelli Notizie Oggi: Mercedes accusa Verstappen: il suo futuro è a rischio, il record di Hamilton è vicino

  • Ieri 23:00
F1 Oggi: Lewis Hamilton fallirebbe alla Red Bull; Russell e Antonelli in pericolo per la 'clausola Verstappen'
Formula 1

F1 Oggi: Lewis Hamilton fallirebbe alla Red Bull; Russell e Antonelli in pericolo per la 'clausola Verstappen'

  • Ieri 22:00
La Ferrari DIMOSTRA il trattamento preferenziale della FIA per Max Verstappen!
Ferrari

La Ferrari DIMOSTRA il trattamento preferenziale della FIA per Max Verstappen!

  • Ieri 20:00
CONFERMATO: Charles Leclerc potrebbe salvare la stagione di Lewis Hamilton
Ferrari

CONFERMATO: Charles Leclerc potrebbe salvare la stagione di Lewis Hamilton

  • Ieri 19:07
Più notizie

Molto letto

La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

  • 15 ottobre
 Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico

Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico

  • Ieri 16:00
 Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico

Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico

  • 26 ottobre
 Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

  • 15 ottobre
 Griglia di partenza del GP del Messico di F1 2025, comprese le penalità

Griglia di partenza del GP del Messico di F1 2025, comprese le penalità

  • 26 ottobre
 Orari e canali TV del Gran Premio del Messico

Orari e canali TV del Gran Premio del Messico

  • 26 ottobre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play