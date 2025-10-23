La Mercedes ha inventato una nuova scusa per gli scarsi risultati di Andrea Kimi Antonelli nella stagione 2025 di Formula 1.

Il team principal Toto Wolff ha dichiarato a RacingNews365 a proposito del pilota italiano: "Non ho mai dubitato di Antonelli. Considerando il suo curriculum da junior, la sua personalità, né io né il team abbiamo il minimo dubbio che sia stata una decisione sbagliata dargli questa opportunità."

"Continuo a dire quello che ho detto. Se vieni promosso in una squadra leader e il tuo compagno di squadra vince gare e lotta per le prime posizioni in campionato, la pressione è tremenda. Aggiungi a questo il fatto che è italiano, e il fatto che in Italia mancano piloti competitivi da un po' di tempo, e questo ha avuto un impatto.

"Quindi, per quanto riguarda le mie aspettative, è ancora una stagione di apprendimento. Gli restano cinque o sei gare, su piste che non conosce", ha commentato il team principal.

Quanto durerà il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 nella massima categoria, e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Sebbene la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di scarsi risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

