Andrea Kimi Antonelli ha fatto una confessione inaspettata sul suo futuro in Mercedes e in Formula 1.

In parole pubblicate da Motorsport-Total, il pilota italiano ha dichiarato quanto segue sulla sua continuità nella massima categoria: "Il team è sempre stato molto chiaro sui suoi piani e su ciò che stavano pianificando.

"Quindi non sono mai stato veramente preoccupato, ma di Certo, è sempre bello avere una conferma. Soprattutto con tutti gli alti e bassi, soprattutto durante la fase difficile, sorgono alcuni dubbi.

"Ma la squadra è sempre stata molto disponibile, aperta e desiderosa di continuare, soprattutto per il prossimo anno. Sono molto felice di avere la conferma che ora è ufficiale. Anche se lo sapevo già, mi rassicura un po', un po' di più, perché ora sono sicuro di avere il mio posto per il prossimo anno", ha commentato.

Quanto durerà il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 nella massima categoria, e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Sebbene la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di scarsi risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

