Sostengono che Kimi Antonelli abbia SCONFIGGUTO il FUTURO di Max Verstappen!

Un ex campione del mondo di Formula 1 ha indicato Andrea Kimi Antonelli come il colpevole del destino di Max Verstappen e della decisione della Mercedes di prolungare il contratto di George Russell.

Il campione del mondo del 1997 Jacques Villeneuve ha dichiarato a Vision4Sport che la mancanza di ritmo del pilota italiano durante l'estate non ha lasciato alla Mercedes alcun margine di manovra, sottolineando la necessità di Russell di guidare la squadra: "Se la Mercedes non avesse rinnovato George, chi avrebbe scelto? Non c'è nessuno al suo livello. Il compagno di squadra non è pronto per guidare.

"Sebbene continui a concludere le gare e a qualificarsi come all'inizio della stagione. L'importante è analizzare la prestazione complessiva: la differenza di distanze e tempi tra i due durante una gara completa e durante l'intero weekend.

"Mentre George è arrivato quinto, Antonelli è arrivato ottavo. Ora, con un quarto posto, si potrebbe pensare che sia migliorato... Ma la vittoria è andata a George. Trasformare un quarto posto in qualcosa di meglio di un precedente ottavo è una questione di prospettiva.

"Si può sostenere che sia stato un miglioramento considerevole, ma la verità è che la squadra vince. Dipende da come la si guarda. Antonelli non è peggiorato, ma non ha nemmeno fatto il salto di qualità necessario. Nelle ultime due gare ha mostrato un po' più di fiducia. Credo che ciò sia dovuto ai cambiamenti nel team che lo supporta in pista. E questo deve continuare a migliorare, perché abbiamo visto altri esordienti fare passi da gigante. Antonelli deve progredire", ha concluso.

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

