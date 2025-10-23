close global

Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP

F1 Kimi Antonelli Oggi: Parole della Mercedes contro Carlos Sainz; Confessione inaspettata sul suo futuro

Alessandro Lombardo
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di mercoledì 22° ottobre 2025 in Formula 1.

La Mercedes ha speso una serie di parole contro Carlos Sainz per il suo scontro con Andrea Kimi Antonelli. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli ha fatto una confessione inaspettata sul suo futuro in Mercedes e in Formula 1. LEGGI DI PIÙ

Sul fronte della Mercedes, nonostante un weekend non dei migliori ad Austin in termini di punteggio, George Russell e Andrea Kimi Antonelli hanno comunque inciso sul ranking, dimostrando la capacità del team di emergere anche in situazioni complesse. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: ULTIME NOTIZIE - Mercedes annuncia il NUOVO compagno di squadra per l'italiano! LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: rompe il silenzio sui rimproveri alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ

