Hamilton, Antonelli e la classifica del GP degli Stati Uniti

Il Gran Premio degli Stati Uniti ha regalato emozioni forti, con una performance notevole da parte della Ferrari, che ha raggiunto il suo miglior punteggio stagionale.

Nonostante ciò, è stato Max Verstappen a primeggiare nella classifica dei Power Rankings. La squadra guidata da Fred Vasseur ha scalato la classifica dei costruttori, mettendo pressione su Mercedes, mentre Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono assicurati le posizioni di vertice grazie a una prestazione solida in pista. La gara, segnata da un inizio caotico e dall’abbandono di Carlos Sainz, ha visto anche Fernando Alonso riscuotere punti importanti con la sua Aston Martin.

Il weekend si è distinto per imprevisti e momenti di grande tensione: la corsa, infatti, ha presentato numerosi colpi di scena sin dall’inizio, mettendo alla prova l’adattabilità e il coraggio dei piloti. Nonostante le difficoltà evidenziate dalla dismissione di Sainz, il valore dimostrato in pista ha permesso a Fernando Alonso di entrare nuovamente nella classifica dei Power Rankings, confermando che, anche nelle condizioni più avverse, l’esperienza e la determinazione possono fare la differenza.

Sul fronte della Mercedes, nonostante un weekend non dei migliori ad Austin in termini di punteggio, George Russell e Andrea Kimi Antonelli hanno comunque inciso sul ranking, dimostrando la capacità del team di emergere anche in situazioni complesse. L’approccio tattico e l’impegno costante di Ferrari hanno ulteriormente rafforzato il dominio dei protagonisti, creando una dinamica competitiva che rende questa stagione di Formula 1 sempre più avvincente.

Come funziona il ranking?

Un panel di cinque esperti, selezionati dall’organizzazione ufficiale della Formula 1, valuta la prestazione di ogni pilota assegnando fino a dieci punti per il rendimento mostrato durante il weekend, senza considerare la competitività della vettura. I punteggi individuali vengono poi aggregati per formare il punteggio complessivo di ogni gara, offrendo così una panoramica equilibrata e imparziale delle prestazioni in pista.

Come è terminato il Power Ranking del Gran Premio degli Stati Uniti?

1. Max Verstappen 10.0

2. Charles Leclerc 8.6

3. Lando Norris 8.2

3. Oliver Bearman 8.2

5. Fernando Alonso 7.6

5. Nico Hulkenberg 7.6

7. Lewis Hamilton 7.4

7. George Russell 7.4

9. Andrea Kimi Antonelli 6.8

10. Yuki Tsunoda 6.6

