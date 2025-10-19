close global

Max Verstappen, Charles Leclerc and Lando Norris look concerned in front of the FIA logo

Verstappen non cede la pole; Leclerc e Hamilton si riprendono nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti

Verstappen non cede la pole; Leclerc e Hamilton si riprendono nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti

Gianluca Cosentino
Max Verstappen, Charles Leclerc and Lando Norris look concerned in front of the FIA logo

Max Verstappen ha conquistato la pole position senza troppi intoppi e partirà dalla testa della griglia nel Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin.

Fernando Alonso e Carlos Sainz hanno avuto una giornata positiva accedendo alla Q3, sebbene si siano classificati rispettivamente decimo e nono per la gara. Lando Norris, dimostrando una notevole costanza, si è assicurato il secondo posto, superando avversari di rilievo come Charles Leclerc, George Russell e Lewis Hamilton; completano la top dieci anche Oscar Piastri, Kimi Antonelli e Oliver Bearman.

GP degli Stati Uniti: Qualifiche

Posizione Pilota
1Max Verstappen
2Lando Norris
3Charles Leclerc
4George Russell
5Lewis Hamilton
6Oscar Piastri
7Kimi Antonelli
8Oliver Bearman
9Carlos Sainz
10Fernando Alonso
11Nico Hulkenberg
12Liam Lawson
13Yuki Tsunoda
14Pierre Gasly
15Franco Colapinto
16Gabriel Bortoleto
17Esteban Ocon
18Lance Stroll
19Alexander Albon
20Isack Hadjar

Correlato: Hamilton e Ferrari sfrutta il caos della McLaren; Verstappen si aggiudica il P1 nella US Sprint

Cosa è successo nelle qualifiche per la Sprint Race del GP degli Stati Uniti?

Max Verstappen ha ottenuto una sorprendente vittoria sui piloti McLaren Lando Norris e Oscar Piastri, conquistando la pole position nelle qualifiche per la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti.

Il pilota della Red Bull ha preso il comando con soli 0,071 secondi di vantaggio. Alle loro spalle, un inaspettato Nico Hülkenberg su Sauber, ha preceduto George Russell e Fernando Alonso.

Al settimo posto si è piazzato Carlos Sainz, che è riuscito a brillare e ad accedere alla SQ3 nonostante abbia saltato la FP1 a causa di problemi al cambio. Dietro di lui Lewis Hamilton, Alexander Albon e Charles Leclerc.

Per la SQ2, le Ferrari hanno dovuto attendere l'ultimo giro per qualificarsi per la pole position, lasciando fuori Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Pierre Gasly, Lance Stroll e Liam Lawson.

Non ci sono state quasi sorprese nella SQ1, ma l'eliminazione di Yuki Tsunoda è stata notevole dopo non essere riuscito a completare il suo ultimo giro. Oltre al pilota giapponese della Red Bull, sono stati esclusi anche Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Franco Colapinto e Oliver Bearman.

GP degli Stati Uniti: Sprint Qualy

Posizione Pilota
1Max Verstappen
2Lando Norris
3Oscar Piastri
4Nico Hulkenberg
5George Russell
6Fernando Alonso
7Carlos Sainz
8Lewis Hamilton
9Alexander Albon
10Charles Leclerc
11Kimi Antonelli
12Isack Hadjar
13Pierre Gasly
14Lance Stroll
15Liam Lawson
16Oliver Bearman
17Franco Colapinto
18Yuki Tsunoda
19Esteban Ocon
20Gabriel Bortoleto

