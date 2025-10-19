Max Verstappen ha conquistato la pole position senza troppi intoppi e partirà dalla testa della griglia nel Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin.

Fernando Alonso e Carlos Sainz hanno avuto una giornata positiva accedendo alla Q3, sebbene si siano classificati rispettivamente decimo e nono per la gara. Lando Norris, dimostrando una notevole costanza, si è assicurato il secondo posto, superando avversari di rilievo come Charles Leclerc, George Russell e Lewis Hamilton; completano la top dieci anche Oscar Piastri, Kimi Antonelli e Oliver Bearman.

GP degli Stati Uniti: Qualifiche

Posizione Pilota 1 Max Verstappen 2 Lando Norris 3 Charles Leclerc 4 George Russell 5 Lewis Hamilton 6 Oscar Piastri 7 Kimi Antonelli 8 Oliver Bearman 9 Carlos Sainz 10 Fernando Alonso 11 Nico Hulkenberg 12 Liam Lawson 13 Yuki Tsunoda 14 Pierre Gasly 15 Franco Colapinto 16 Gabriel Bortoleto 17 Esteban Ocon 18 Lance Stroll 19 Alexander Albon 20 Isack Hadjar

Cosa è successo nelle qualifiche per la Sprint Race del GP degli Stati Uniti?

Max Verstappen ha ottenuto una sorprendente vittoria sui piloti McLaren Lando Norris e Oscar Piastri, conquistando la pole position nelle qualifiche per la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti.

Il pilota della Red Bull ha preso il comando con soli 0,071 secondi di vantaggio. Alle loro spalle, un inaspettato Nico Hülkenberg su Sauber, ha preceduto George Russell e Fernando Alonso.

Al settimo posto si è piazzato Carlos Sainz, che è riuscito a brillare e ad accedere alla SQ3 nonostante abbia saltato la FP1 a causa di problemi al cambio. Dietro di lui Lewis Hamilton, Alexander Albon e Charles Leclerc.

Per la SQ2, le Ferrari hanno dovuto attendere l'ultimo giro per qualificarsi per la pole position, lasciando fuori Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Pierre Gasly, Lance Stroll e Liam Lawson.

Non ci sono state quasi sorprese nella SQ1, ma l'eliminazione di Yuki Tsunoda è stata notevole dopo non essere riuscito a completare il suo ultimo giro. Oltre al pilota giapponese della Red Bull, sono stati esclusi anche Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Franco Colapinto e Oliver Bearman.

Posizione Pilota 1 Max Verstappen 2 Lando Norris 3 Oscar Piastri 4 Nico Hulkenberg 5 George Russell 6 Fernando Alonso 7 Carlos Sainz 8 Lewis Hamilton 9 Alexander Albon 10 Charles Leclerc 11 Kimi Antonelli 12 Isack Hadjar 13 Pierre Gasly 14 Lance Stroll 15 Liam Lawson 16 Oliver Bearman 17 Franco Colapinto 18 Yuki Tsunoda 19 Esteban Ocon 20 Gabriel Bortoleto

