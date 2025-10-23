F1 Ferrari Oggi: Leclerc e la classifica del GP degli Stati Uniti; Hamilton stabilisce un record storico
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di mercoledì 22° ottobre 2025 in Formula 1.
Secondo la sedicesima edizione della classifica annuale di SportsPro, Lewis Hamilton si conferma l’atleta con il maggior appeal commerciale a livello mondiale per il 2025. LEGGI DI PIÙ
Il Gran Premio degli Stati Uniti ha regalato emozioni forti, con una performance notevole da parte della Ferrari, che ha raggiunto il suo miglior punteggio stagionale. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton oggi: I fan non riescono a credere alla PROMESSA MILIONARIA! LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton oggi: UFFICIALE - LASCIA il suo posto in Ferrari! LEGGI DI PIÙ
