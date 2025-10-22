I fan non riescono a credere alla PROMESSA MILIONARIA di Lewis Hamilton!

Il leggendario pilota di Formula 1 Lewis Hamilton ha annunciato che la sua fondazione benefica stanzierà 2 milioni di dollari a sostegno dei giovani negli Stati Uniti.

Fin dalla sua nascita nel 2021, Mission 44 è stata un veicolo per restituire qualcosa alla comunità e promuovere il cambiamento sociale attraverso lo sport e l'istruzione. L'iniziativa prevede di distribuire la somma nei prossimi tre anni, a beneficio dei giovani provenienti da contesti sottorappresentati.

Lo scorso fine settimana, Hamilton ha incontrato i giovani dell'organizzazione Girlstart ad Austin in occasione di un evento che promuoveva le carriere nei settori STEM e negli sport motoristici. In quell'occasione, sono stati donati 44.000 dollari all'organizzazione benefica.

Jason Arthur, CEO di Mission 44, ha dichiarato: "Quando Lewis Hamilton ha fondato Mission 44, il suo obiettivo era quello di creare un cambiamento globale. Oggi, stiamo impegnando 2 milioni di dollari, distribuiti in tre anni, per offrire pari opportunità ai giovani provenienti da comunità emarginate.

"Attraverso la nostra partnership con Girlstart, stiamo dando potere alla prossima generazione di donne nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica, aprendo le porte a promettenti carriere in questo campo."

Il CEO di Girlstart, Shane Woods, ha aggiunto: "I modelli di riferimento sono fondamentali e l'incontro con Sir Lewis Hamilton ha dimostrato ai nostri studenti che sono in grado di raggiungere qualsiasi obiettivo si prefiggano.

"Oggi, abbiamo portato l'apprendimento STEM oltre l'aula, offrendo a queste giovani donne eccezionali un esempio di come la programmazione, l'ingegneria e l'innovazione possano tradursi in entusiasmanti carriere in Formula 1 e nel motorsport."

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

