Hamilton batte Verstappen, Ronaldo e LeBron e vince il prestigioso premio
Hamilton batte Verstappen, Ronaldo e LeBron e vince il prestigioso premio
Secondo la sedicesima edizione della classifica annuale di SportsPro, Lewis Hamilton si conferma l’atleta con il maggior appeal commerciale a livello mondiale per il 2025.
Questo prestigioso riconoscimento, che il pilota di Formula 1 aveva già conquistato nel 2014, si basa su una valutazione accurata condotta insieme a NorthStar Solutions Group. La graduatoria esamina i 50 sportivi con maggiore proiezione globale, prendendo in considerazione vari fattori legati alle performance, all’impatto del marchio e al potenziale di attrazione sul mercato internazionale.
A 40 anni, Hamilton ha raggiunto un ulteriore traguardo, diventando il più anziano atleta a dominare il ranking e unendosi a un gruppo esclusivo di sportivi che hanno ricoperto più volte la prima posizione.
Tra le figure di spicco troviamo Simone Biles, Lionel Messi e Neymar: mentre Biles, leader della classifica lo scorso anno, è retroceduta al secondo posto, la rugbista statunitense Ilona Maher si è distinta scalando fino al terzo, seguita dal leggendario Stephen Curry e dal celebre Cristiano Ronaldo.
Correlato: Verstappen non cede la pole; Leclerc e Hamilton si riprendono nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti
Lista varia
L’edizione 2025 include 30 atleti maschili e 20 femminili provenienti da 17 paesi diversi. Gli Stati Uniti risultano con la rappresentanza più numerosa, contando 17 sportivi, seguiti dalla Gran Bretagna con sette atleti e dal Brasile con sei. Tra i nomi emergenti spicca la giovane skateboarder brasiliana Rayssa Leal, di soli 17 anni, che occupa il dodicesimo posto. Calcio e basket dominano la scena, con 18 e 9 rappresentanti rispettivamente, mentre non mancano contributi significativi nelle discipline paralimpiche, nel football americano, nel cricket, nel tennis e nell’atletica leggera.
La classifica del 2025 si fonda su un modello innovativo che pone l’accento su tre pilastri fondamentali: la forza del marchio, l’ampiezza della copertura di mercato e gli impatti economici. Inoltre, sono state integrate nuove prospettive culturali e l’Athlete Persona Model, elementi che conferiscono maggiore credibilità e utilità sia alle aziende che agli atleti. È interessante notare come Hamilton non sia l’unico pilota presente tra i cinquanta migliori: Charles Leclerc e Lando Norris si attestano rispettivamente al 25° e al 41° posto, mentre il quattro volte campione del mondo Max Verstappen non compare nel top 50.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
UFFICIALE: Lewis Hamilton LASCIA il suo posto in Ferrari!
- 3 ore fa
Hamilton batte Verstappen, Ronaldo e LeBron e vince il prestigioso premio
- 7 minuti fa
Hamilton, Antonelli e la classifica del GP degli Stati Uniti
- 1 ora fa
Hamilton stabilisce un record storico in F1 grazie alla Ferrari
- 2 ore fa
Kimi Antonelli fa una confessione inaspettata sul suo futuro in F1
- 3 ore fa
BOMBA: Charles Leclerc ha SALVATO il weekend di Lewis Hamilton in Ferrari
- Oggi 16:00
Molto letto
La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher
- 15 ottobre
Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes
- 15 ottobre
Antonelli, FURIOSO per l'irresponsabilità di Sainz
- 20 ottobre
Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni
- 7 ottobre
La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton
- 7 ottobre
Non si è risparmiato! Hamilton prende in giro il suo compagno di squadra in Ferrari, Leclerc.
- 15 ottobre