Hamilton batte Verstappen, Ronaldo e LeBron e vince il prestigioso premio

Secondo la sedicesima edizione della classifica annuale di SportsPro, Lewis Hamilton si conferma l’atleta con il maggior appeal commerciale a livello mondiale per il 2025.

Questo prestigioso riconoscimento, che il pilota di Formula 1 aveva già conquistato nel 2014, si basa su una valutazione accurata condotta insieme a NorthStar Solutions Group. La graduatoria esamina i 50 sportivi con maggiore proiezione globale, prendendo in considerazione vari fattori legati alle performance, all’impatto del marchio e al potenziale di attrazione sul mercato internazionale.

A 40 anni, Hamilton ha raggiunto un ulteriore traguardo, diventando il più anziano atleta a dominare il ranking e unendosi a un gruppo esclusivo di sportivi che hanno ricoperto più volte la prima posizione.

Tra le figure di spicco troviamo Simone Biles, Lionel Messi e Neymar: mentre Biles, leader della classifica lo scorso anno, è retroceduta al secondo posto, la rugbista statunitense Ilona Maher si è distinta scalando fino al terzo, seguita dal leggendario Stephen Curry e dal celebre Cristiano Ronaldo.

Lista varia

L’edizione 2025 include 30 atleti maschili e 20 femminili provenienti da 17 paesi diversi. Gli Stati Uniti risultano con la rappresentanza più numerosa, contando 17 sportivi, seguiti dalla Gran Bretagna con sette atleti e dal Brasile con sei. Tra i nomi emergenti spicca la giovane skateboarder brasiliana Rayssa Leal, di soli 17 anni, che occupa il dodicesimo posto. Calcio e basket dominano la scena, con 18 e 9 rappresentanti rispettivamente, mentre non mancano contributi significativi nelle discipline paralimpiche, nel football americano, nel cricket, nel tennis e nell’atletica leggera.

La classifica del 2025 si fonda su un modello innovativo che pone l’accento su tre pilastri fondamentali: la forza del marchio, l’ampiezza della copertura di mercato e gli impatti economici. Inoltre, sono state integrate nuove prospettive culturali e l’Athlete Persona Model, elementi che conferiscono maggiore credibilità e utilità sia alle aziende che agli atleti. È interessante notare come Hamilton non sia l’unico pilota presente tra i cinquanta migliori: Charles Leclerc e Lando Norris si attestano rispettivamente al 25° e al 41° posto, mentre il quattro volte campione del mondo Max Verstappen non compare nel top 50.

