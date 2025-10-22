UFFICIALE: Lewis Hamilton LASCIA il suo posto in Ferrari!

La leggenda della Formula 1 Lewis Hamilton lascerà il suo posto in Ferrari per la sessione di apertura del Gran Premio del Messico di questo fine settimana.

Ferrari ha confermato che il pilota del Campionato Mondiale Endurance Antonio Fuoco sarà al volante nelle FP1 a Città del Messico. Probabilmente sostituirà il sette volte campione, rispettando l'impegno del team di offrire quattro sessioni di prove libere ai nuovi piloti durante l'anno.

Charles Leclerc ha già ceduto il suo posto a Dino Beganovic in Bahrain e in Austria, il che lascia ora la porta aperta ad Hamilton per trascorrere un'ora a bordo pista.

Il pilota spera che la sua potente monoposto non vada a sbattere contro le barriere del circuito messicano. Il vincitore di Le Mans 2024, Fuoco, ha reagito alla notizia su Instagram, pubblicando un messaggio che recita: "Ho ricevuto la chiamata. Messico, ci vediamo in pista per le FP1. Diamo il massimo!"

Il ventinovenne ha avuto il suo primo assaggio di Formula 1 oltre un decennio fa, partecipando a una sessione di test di due giorni al Red Bull Ring nel giugno 2015. Da allora, è tornato sporadicamente per dimostrare il suo valore in vari test.

Correlato: I fan non riescono a credere alla PROMESSA MILIONARIA di Lewis Hamilton!

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato