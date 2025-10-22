Hamilton stabilisce un record storico in F1 grazie alla Ferrari

Nonostante un inizio segnato da un nuovo minimo imbarazzante al Gran Premio degli Stati Uniti, Lewis Hamilton ha scritto la storia in Formula 1. Il sette volte campione del mondo si è classificato quarto sia nella gara sprint sia in quella principale ad Austin, mostrando un netto miglioramento sia nelle proprie prestazioni che in quelle del team Ferrari.

Tuttavia, l’assenza di un podio in questo appuntamento ha portato a un record poco invidiabile: è il primo pilota Ferrari a chiudere 19 Gran Premi senza salire sul podio. A 40 anni, Hamilton non torna sul podio in una gara completa dal Gran Premio di Las Vegas 2024, nonostante abbia collezionato cinque quarti posti in questo lasso di tempo.

Grazie ai numerosi punti guadagnati grazie a questi risultati – che hanno portato il suo totale a 142 punti nella stagione 2025 – Hamilton è entrato nei libri della storia, diventando il primo pilota in Formula 1 a superare i 5000 punti. Con 5004,5 punti, guida la classifica storica, seguito da Max Verstappen con 3329,5 e dalla leggenda Sebastian Vettel, che ne totalizza 3098. È importante ricordare che, con la modifica del sistema di punteggio nel 2010, campioni come Michael Schumacher, Alain Prost e Juan Manuel Fangio non compaiono più ai vertici di questa classifica.

Riuscirà Hamilton a conquistare il suo primo podio con la Ferrari nel 2025?

Gran parte del dibattito sull’alleanza tra Hamilton e Ferrari ruota attorno alla possibilità che la scuderia si rilanci in vista del 2026, grazie anche alle nuove normative che offriranno un’opportunità di ripartenza sia per il team che per il pilota. Determinato a spezzare la maledizione della mancanza di podi prima dell’arrivo delle nuove regole, Hamilton aveva puntato sul Gran Premio degli Stati Uniti, un circuito che lo ha sempre affascinato, ma l’occasione gli è sfuggita.

Il pilota ha già dimostrato la sua velocità, qualità evidenziata nelle gare di Las Vegas lo scorso anno e ad Abu Dhabi, e guarda con fiducia al prossimo Gran Premio del Brasile, un circuito storico in cui ha già ottenuto tre vittorie. Con sole cinque gare rimaste nella stagione, la pressione è alta, ma Hamilton è deciso a concludere la sua prima annata in Ferrari nel migliore dei modi, spezzando definitivamente la serie negativa e ritagliandosi il meritato podio.

