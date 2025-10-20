F1 Oggi: Hamilton presenta altri reclami contro la Ferrari; Situazione del campionato piloti
GPFans ti porta le notizie più interessanti di Lunedì 20° ottobre 2025 in Formula 1.
Lewis Hamilton ha dichiarato con chiarezza quali interventi siano necessari per rendere Ferrari ancora più competitiva in questa stagione. LEGGI DI PIÙ
Il Gran Premio degli Stati Uniti ha regalato una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato perché è il miglior pilota in griglia e uno dei principali favoriti per il titolo. Nel frattempo, Lando Norris e Oscar Piastri hanno faticato con risultati altalenanti, riaccendendo la lotta per il campionato. LEGGI DI PIÙ
Il Gran Premio degli Stati Uniti ha ulteriormente intensificato la corsa per il secondo posto nel campionato costruttori, inaspettatamente tenendo in gioco anche la Red Bull nonostante le difficoltà incontrate lungo la stagione. LEGGI DI PIÙ
Carlos Sainz ha lasciato il Gran Premio degli Stati Uniti con un amaro senso di sconforto, poiché la sua gara si è conclusa ben prima del previsto. Al giro otto, la sua monoposto ha colpito quella di Andrea Kimi Antonelli, costringendolo ad abbandonare la corsa. LEGGI DI PIÙ
