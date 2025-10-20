Ecco la situazione del campionato PILOTI dopo il GP degli Stati Uniti

Il Gran Premio degli Stati Uniti ha regalato una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato perché è il miglior pilota in griglia e uno dei principali favoriti per il titolo. Nel frattempo, Lando Norris e Oscar Piastri hanno faticato con risultati altalenanti, riaccendendo la lotta per il campionato.

La domenica al Circuito delle Americhe è iniziata con Antonelli che ha perso diverse posizioni a seguito di un incidente causato da Carlos Sainz, il quale è stato costretto a ritirarsi dalla gara.

I piloti spagnoli hanno vissuto una serata di fortune contrastanti: mentre Fernando Alonso è riuscito a strappare un punto decisivo, Carlos Sainz ha subito l'interruzione della sua regolare serie di punteggi e prestazioni incisive.

Per i Ferrari la serata ha rappresentato un successo: Lewis Hamilton ha concluso quarto e Charles Leclerc è salito al terzo posto, segnando il miglior risultato stagionale della coppia.

Per quanto riguarda Franco Colapinto, nonostante continui a superare regolarmente Pierre Gasly, finora non è riuscito a raccogliere neanche un punto.

Come procede il Campionato Piloti di F1 2025?

1. Oscar Piastri 346 punti

2. Lando Norris 332 punti

3. Max Verstappen 306 punti

4. George Russell 252 punti

5. Charles Leclerc 192 punti

6. Lewis Hamilton 142 punti

7. Andrea Kimi Antonelli 89 punti

8. Alexander Albon 73 punti

9. Nico Hülkenberg 41 punti

10. Isack Hadjar 39 punti

11. Carlos Sainz 38 punti

12. Fernando Alonso 37 punti

13. Lance Stroll 32 punti

14. Liam Lawson 30 punti

15. Esteban Ocon 28 punti

16. Yuki Tsunoda 28 punti

17. Pierre Gasly 20 punti

18. Oliver Bearman 20 punti

19. Gabriel Bortoleto 18 punti

20. Franco Colapinto 0 punti

