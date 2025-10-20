Ecco la situazione del campionato PILOTI dopo il GP degli Stati Uniti
Il Gran Premio degli Stati Uniti ha regalato una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato perché è il miglior pilota in griglia e uno dei principali favoriti per il titolo. Nel frattempo, Lando Norris e Oscar Piastri hanno faticato con risultati altalenanti, riaccendendo la lotta per il campionato.
La domenica al Circuito delle Americhe è iniziata con Antonelli che ha perso diverse posizioni a seguito di un incidente causato da Carlos Sainz, il quale è stato costretto a ritirarsi dalla gara.
I piloti spagnoli hanno vissuto una serata di fortune contrastanti: mentre Fernando Alonso è riuscito a strappare un punto decisivo, Carlos Sainz ha subito l'interruzione della sua regolare serie di punteggi e prestazioni incisive.
Per i Ferrari la serata ha rappresentato un successo: Lewis Hamilton ha concluso quarto e Charles Leclerc è salito al terzo posto, segnando il miglior risultato stagionale della coppia.
Per quanto riguarda Franco Colapinto, nonostante continui a superare regolarmente Pierre Gasly, finora non è riuscito a raccogliere neanche un punto.
Come procede il Campionato Piloti di F1 2025?
- 1. Oscar Piastri 346 punti
- 2. Lando Norris 332 punti
- 3. Max Verstappen 306 punti
- 4. George Russell 252 punti
- 5. Charles Leclerc 192 punti
- 6. Lewis Hamilton 142 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 89 punti
- 8. Alexander Albon 73 punti
- 9. Nico Hülkenberg 41 punti
- 10. Isack Hadjar 39 punti
- 11. Carlos Sainz 38 punti
- 12. Fernando Alonso 37 punti
- 13. Lance Stroll 32 punti
- 14. Liam Lawson 30 punti
- 15. Esteban Ocon 28 punti
- 16. Yuki Tsunoda 28 punti
- 17. Pierre Gasly 20 punti
- 18. Oliver Bearman 20 punti
- 19. Gabriel Bortoleto 18 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
