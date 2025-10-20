Ecco come si sta evolvendo il campionato COSTRUTTORI dopo il GP degli Stati Uniti

Il Gran Premio degli Stati Uniti ha ulteriormente intensificato la corsa per il secondo posto nel campionato costruttori, inaspettatamente tenendo in gioco anche la Red Bull nonostante le difficoltà incontrate lungo la stagione.

La gara ad Austin ha offerto una conferma ulteriore del talento straordinario di Max Verstappen, il quale ha garantito alla sua squadra una presenza determinante nella lotta contro McLaren, dimostrando una concentrazione e una forza che hanno caratterizzato fin dall’inizio l’intero incontro.

Sul circuito delle Americhe la gara si è trasformata in una dimostrazione di pura velocità, dove le strategie degli avversari hanno avuto scarso effetto. Verstappen ha dominato la corsa in ogni fase, facendo in modo che la zona di testa restasse immutata per tutta la durata dell’incontro e lasciando ben poche possibilità di rimonta agli altri piloti.

Mercedes ha visto vacillare la sua posizione, con Russell costretto a retrocedere fino al sesto posto e Antonelli che non è riuscito ad accumulare punti a causa delle circostanze favorevoli a Carlos Sainz. Al contrario, Ferrari ha regalato alla scuderia la migliore prestazione di tutta la stagione: Leclerc ha conquistato un ulteriore podio, mentre Lewis Hamilton si è piazzato al quarto, contribuendo in modo efficace al punteggio complessivo.

Come si presenta il Campionato Costruttori dopo il GP degli Stati Uniti?

1. McLaren: 678 punti

2. Mercedes: 341 punti

3. Ferrari: 334 punti

4. Red Bull Racing: 331 punti

5. Williams: 111 punti

6. Racing Bulls: 72 punti

7. Aston Martin: 69 punti

8. Kick Sauber: 59 punti

9. Haas: 48 punti

10. Alpine: 20 punti

